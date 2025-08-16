김문수 “李대통령, 북한에 굴복 선언…김정은 대변인 발언”

김문수 국민의힘 당 대표 후보는 16일 북한과 평화공존 의지를 밝힌 이재명 대통령의 8·15 경축사에 대해 “9·19 군사 합의를 먼저 깬 쪽은 북한이다. 그런데 왜 우리가 북한에 고개를 숙여야 하나”라고 성토했다.
김 후보는 이날 페이스북에 “이재명 대통령은 지금 북핵 위협, 오물 풍선 살포, 끊임없는 무력 도발에 맞서야 할 시점에 북한 체제를 존중하고 적대행위를 하지 않았다는 굴복 선언을 했다”며 이같이 밝혔다.
그러면서 “김정은의 대변인이 아니라면 결코 나올 수 없는 발언”이라며 “대통령의 자리는 김정은의 심기를 살피는 자리가 아니라, 오직 대한민국의 안위를 지키기 위해 최선을 다해야 하는 자리”라고 했다.
그는 “우리 헌법은 대한민국 영토가 한반도와 그 부속 도서임을 명시하며, 자유민주적 기본 질서에 입각한 통일정책을 지향하고 있다”며 “이 대통령의 북한 친화적 행위는 헌법에 어긋날 뿐 아니라, 이적 행위로도 충분히 의심받을 만한 일”이라고 했다.
김 후보는 “헌법의 가치와 자유대한민국의 근간을 무너뜨리려는 세력을 더 이상 용납해서는 안 된다”고 강조했다.
이 대통령은 전날 서울 종로구 세종문화회관에서 열린 광복절 경축식에서 “남북은 서로의 체제를 존중하고 인정하되 평화적 통일을 지향하는 과정의 특수관계라고 우리는 정의했다”며 “남북기본합의서에 담긴 이 정신은 6.15 공동선언, 10.4 선언, 판문점 선언, 9.19 공동선언에 이르기까지 남북 간 모든 합의를 관통하고 있는 정신이다. 우리 정부는 기존 합의를 존중하고, 가능한 사안은 곧바로 이행해 나갈 것”이라고 했다.
