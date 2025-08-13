‘바쉐론 시계’ 구매자 “김건희에 대통령실 홍보업무 제안받아”

코바나 사무실서 金에 시계 전달
“구입 비용은 金 이외 인물도 지불”
관저공사 특혜 의혹 등 추가 수사
김건희 여사에게 5000만 원대 명품 시계를 건넨 사업가 서모 씨가 “김 여사로부터 대통령실 홍보 업무를 제안받았다”고 주장하면서 파장이 커지고 있다. 김건희 특검(특별검사 민중기)은 서 씨로부터 “시계 구입 비용을 김 여사 외에 다른 사람도 지불했다”는 진술도 확보해 사실관계를 확인하고 있다.
12일 특검은 서 씨가 건넨 5000만 원대 명품 시계에 대해 “대통령실 경호 관련 로봇개 수입 업체와 연관된 특가법상 알선수재 혐의로 수사 중”이라고 밝혔다. 특검은 지난달 25일 김 여사의 오빠 김진우 씨의 장모 주택을 압수수색하면서 명품 시계인 바쉐론 콘스탄틴의 보증서와 시계가 보관된 것으로 추정되는 상자 등을 확보했다. 특검은 이 보증서를 바탕으로 해당 시계를 바쉐론의 ‘히스토릭 아메리카’ 모델로 확인했고, 실제 구매자를 추적했다. 특검은 2022년 9월 서울 송파구의 한 백화점에서 실제 같은 모델의 바쉐론 시계를 구입한 서 씨를 특정해 최근 소환 조사를 진행했다.
서 씨는 특검 조사에서 윤 대통령 취임 후 4개월가량 지난 2022년 9월 7일 이 백화점에서 바쉐론 시계를 구입했다고 진술했다고 한다. 또 구입 당일에 서울 서초구 아크로비스타에 있는 코바나컨테츠 사무실로 가서 김 여사에게 직접 시계를 전달했다고도 진술한 것으로 전해졌다.
서 씨는 해당 바쉐론 시계의 가격이 5400만 원에 달하지만 바쉐론 측에 영부인에게 건넬 것이란 점을 설명하며 이른바 ‘VIP 할인’을 받아 실제 구입 가격은 3400만 원이었다는 사실 등도 특검 측에 진술했다. 다만 서 씨는 3400만 원 구입 자금에 대해선 “김 여사로부터 일부는 받았고, 나머지는 다른 사람에게 받았다”는 취지로 주장하고 있다. 또 서 씨는 김 여사가 윤석열 정권 초기 “대통령실에서 홍보 업무를 도와줄 수 없냐”는 취지의 제안을 했다고 주장했다. 서 씨는 김 여사의 특검 진술에 대해서도 “내 진술과 달랐다”고 했다.
특검은 서 씨가 김 여사에게 명품 시계를 전달한 이유로 서 씨가 운영한 ‘경호 로봇개 납품’ 사업 수주를 위한 것은 아닌지 확인하고 있다. 서 씨는 2017년 설립한 자신의 회사를 통해 진동휠체어와 구조용 드론 사업 등을 진행해 왔다. 서 씨는 2021년 대선 경선 당시 국민의힘 윤석열 대선 후보에게 법정 최고 한도액인 1000만 원을 후원하기도 했다.
법조계에서는 12일 김 여사가 구속된 것을 분기점으로 명품 목걸이 및 시계 수수 의혹을 비롯한 김 여사를 향한 광범위한 특검 수사가 본격화될 것이란 분석이 나온다. 김건희 특검은 김 여사에 대해 도이치모터스 주가 조작 의혹(자본시장법 위반 등), 명태균 공천 개입 의혹(정치자금법 위반 등), 건진법사 의혹(알선수재 등) 등 3가지 사건으로 한정해 7일 구속영장을 청구했다. 특검 출범 이전부터 수사가 상당 부분 진척돼 특검이 수사 초기부터 혐의 입증에 자신을 보인 사건들이다.
김건희 특검은 3대 특검 중 가장 많은 수사 대상인 16가지 의혹을 수사 대상으로 삼고 있다.
이에 특검 안팎에선 이번 김 여사의 구속영장 혐의에 포함되지 않은 집사 게이트, 양평고속도로 종점 변경 의혹 및 공흥지구 개발 사업 특혜 의혹, 대통령 관저 이전 의혹 등 김건희 특검의 수사 대상뿐 아니라 ‘임성근 구명 로비’ 의혹과 관련해 채 상병 특검에서도 김 여사를 겨냥한 수사가 동시다발적으로 이뤄질 것이란 전망이 나온다.
