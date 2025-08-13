추경호, 계엄직후 홍철호-한덕수-尹 연속 통화

추경호 전 국민의힘 원내대표가 지난해 12월 3일 비상계엄 선포 직후에 홍철호 전 대통령정무수석비서관, 한덕수 전 국무총리, 윤석열 전 대통령과 연달아 통화한 내역을 특검이 확보해 수사 중인 것으로 파악됐다. 특검은 국민의힘 의원 여러 명에게 수사 협조 요구서를 보낸 것으로 전해졌다.
12일 법조계에 따르면 내란특검팀(특별검사 조은석)은 추 전 원내대표가 지난해 12월 3일 오후 10시 56분경 홍 전 수석과 통화한 기록을 확보했다. 추 전 원내대표는 같은 날 오후 11시 12분경에는 한 전 총리에게 전화를 걸어 7분가량 통화했고, 오후 11시 22분경에는 윤 전 대통령의 보안 휴대전화인 비화폰으로부터 걸려 온 전화를 1분가량 받은 것으로 파악됐다.
비상계엄 선포 직후 추 전 원내대표가 정부 고위 관계자와 잇달아 통화한 만큼, 특검은 윤 전 대통령 등이 여당이었던 국민의힘에 협조를 요청했을 가능성도 있다고 보고 수사 중이다. 특검은 추 전 원내대표가 계엄 당일 비상 의원총회 장소를 여러 차례 바꾼 탓에 국민의힘 의원 대부분이 계엄 해제 표결에 참여하지 못했다는 의혹도 수사하고 있다. 특검은 이와 관련해 국민의힘 의원들에게 “조사 일정을 협의하고자 한다”는 요구서를 우편으로 보낸 것으로 전해졌다.
추 전 원내대표는 12일 동아일보와의 통화에서 “당시 국회로 나오면서 계엄을 했다고 하는데 상황을 파악하려고 홍 전 수석과 통화한 것”이라며 “평소에도 수시로 통화했고, (한덕수) 총리에게는 상황을 알까 싶어 전화를 드렸다”고 밝혔다. 또 그는 “제가 처음에 의총 장소로 공지한 곳은 국회였는데 이후 당시 당 대표가 국회 출입 통제 이유로 최고위원회 소집 장소를 국회에서 당사로 변경했다”며 “이에 따라 의총 소집 장소를 당사로 변경한 것이고 국회의 계엄 해제 권한 행사를 방해하려는 의도는 없었다”고 했다.
