김혜경 여사 선물 뭐길래…베트남 서기장 부인 “아주 맘에 든다”

이재명 대통령 부부가 12일 또럼 베트남 공산당 서기장 부부와 청와대 상춘재에서 친교 행사를 가졌다. 이재명 정부 출범 이후 상춘재에서 공식 행사가 열린 것은 이번이 처음이다.
대통령실 강유정 대변인은 이날 서면 브리핑에서 “국빈을 상춘재에 모시는 것은 최고의 예우”라며 이같이 밝혔다.
이날 럼 서기장의 배우자인 응오 프엉 리 여사는 김혜경 여사가 전날 선물한 한복을 입고 참석해 눈길을 끌었다. 청색 당의와 치마에 분홍색 고름으로 포인트를 준 모습이었다. 강 대변인은 “(리 여사가) 한복이 아주 맘에 든다고 여러 차례 언급했다”고 말했다.
행사에서는 거문고와 양금, 피리, 장구 등을 활용한 ‘편수대엽-모란은’ 공연과 베트남 국립전통극단의 전통악기 ‘단다’ 공연이 이어졌다.
양국 정상 내외는 ‘단다’를 직접 시연해보기도 했다. 또럼 당서기장은 이 대통령 내외에게 단다에 대해 상세히 설명했다. 이 과정에서 이 대통령은 “단다는 진정한 의미에서 자연의 소리”라며 음에 대한 소감을 밝히기도 했다.
양국 정상 내외는 상춘재 차담과 녹지원 산책을 함께하며 양국 문화에 대해 깊은 관심을 표했다. 이 대통령은 양국 간 문화적 친밀감을 언급하면서 “한국과 베트남 양국은 떼려야 뗄 수 없는 관계로 앞으로 상생 협력을 위해 적극 노력해 나가자”고 했다. 럼 서기장도 “양국의 협력 관계를 더욱 발전시켜 나가자”고 화답했다.
이날 차담회는 차를 선호하는 럼 서기장 내외의 기호를 고려해 마련됐다고 강 대변인은 설명했다. 김 여사는 ‘좋은 차는 좋은 친구와 함께 마셔야 더 맛있다’는 베트남 속담을 언급하면서 “럼 서기장 내외와 차를 나누니 친밀하게 느껴진다”고 말했다. 이에 리 여사는 “깊이 감사드린다”며 “추후 베트남에 방문했을 때도 베트남 전통문화를 소개할 수 있는 좋은 기회가 있기를 기대한다”고 했다.
