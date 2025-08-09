홍준표 “이재명 부부 탈탈 턴 정치검찰, 해체 위기는 자업자득”

과거 ‘모래시계 검사’로 이름을 날린 홍준표 전 대구시장이 이재명 정부에서 추진 중인 검찰 개혁을 “검찰의 자업자득”이라고 평가했다.
9일 홍 전 시장은 자신의 페이스북에서 “윤석열 한동훈의 정치 검찰 여파로 검찰이 해체 위기에 이른 것은 검찰의 자업자득이 아닐수 없다”고 밝혔다.
현재 정부여당은 검찰의 수사권과 기소권은 분리하는 입법을 추진 중이다.
홍 전 시장은 “차제에 더이상 정치검찰이 나올수 없도록 국가수사기능 전체를 재정비 하는게 검찰 개혁의 본질이 될거 같다”며 “앞으로 검사의 권위와 권력도 폭락하여 검사 하겠다는 사람도 대폭 줄어 들 것”이라고 했다.
이어 “검찰은 미국처럼 공소청으로 격하되어 검찰 권력 만능시대는 종지부를 찍을거 같다”고 덧붙였다.
홍 전 시장은 “윤석열 한동훈이 이재명 잡겠다고 전국 검사의 10%인 200여명을 동원하여 이재명 부부를 탈탈 털었는데 그 이재명이 대통령이 되었다”며 “입법 사법까지 장악한 이재명이 가만히 넘어 가겠나?”라고 반문했다.
그는 “두사람의 검찰 권력 남용이 검찰 전체를 망친 것은 참으로 유감”이라고 했다.
이은택 기자 nabi@donga.com
