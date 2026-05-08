멕시코 대통령 “BTS, 음악으로 청년에 영감 줘”

방탄소년단(BTS)이 멕시코 월드 투어를 앞두고 6일(현지 시간) 대통령실의 공식 초청을 받아 클라우디아 셰인바움 대통령을 만났다.
BTS 소속사 빅히트뮤직에 따르면 BTS는 멕시코시티에 있는 대통령궁에서 셰인바움 대통령과 약 40분 동안 환담했으며, 멕시코 정부 기념패도 받았다. 기념패엔 BTS가 “음악을 통해 멕시코 청년들에게 영감을 주고 존중과 공감, 다양성, 평화의 문화를 바탕으로 한 공동체 형성에 기여했다”는 내용이 담겼다. 셰인바움 대통령은 이날 BTS 방문 직전 기자회견을 갖고 “(그들의 음악은) 언제나 우정과 평화의 메시지, 사랑을 전한다”고 말하기도 했다.
BTS의 대통령궁 방문이 알려지자, 궁 앞 소칼로 광장엔 시민 5만여 명이 몰려 인산인해를 이뤘다. BTS 멤버들이 셰인바움 대통령과 대통령궁 발코니에 나와 인사하자 엄청난 환호가 쏟아지기도 했다. BTS 팬덤 ‘아미’는 ‘멕시코의 심장엔 언제나 BTS가 있다’ 등이 쓰인 손팻말로 환영했다.
BTS는 7, 9, 10일 멕시코시티 에스타디오 GNP 세구로스에서 월드 투어를 할 예정이다. 멕시코시티 상공회의소는 BTS 공연이 약 1억750만 달러(약 1557억 원)의 경제적 파급 효과를 낼 것으로 내다봤다.
댓글 0