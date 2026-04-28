“제주 가 봤으면” 시한부 어머니 소원 이뤄준 신문고

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30대 딸, 국민신문고에 사연 올려
제주관광公, ‘가족 한달살이’ 지원

시한부 판정을 받은 이용숙 씨(왼쪽)가 제주관광공사의 도움으로 평생 꿈이던 제주 여행을 가족들과 즐기는 모습. 제주관광공사 제공
시한부 판정을 받은 이용숙 씨(왼쪽)가 제주관광공사의 도움으로 평생 꿈이던 제주 여행을 가족들과 즐기는 모습. 제주관광공사 제공
시한부 판정을 받은 어머니의 마지막 소원을 이뤄주고 싶다는 딸의 국민신문고 사연이 알려지면서 한 가족의 제주 한 달살이 여행이 성사됐다.

제주관광공사는 지난달 29일부터 이달 25일까지 담관암 4기 판정을 받은 이용숙 씨(60) 가족에게 제주 한 달살이 프로그램을 지원했다고 27일 밝혔다.

이번 여행은 올 초 이 씨의 딸 박수아 씨(39)가 국민신문고에 글을 올리면서 시작됐다. 박 씨는 “평생 자식 뒷바라지를 하며 일만 하시던 어머니가 큰 병을 얻었고, 병원에서 남은 시간이 많지 않다는 말을 들었다”며 “제주도에 꼭 한번 가보고 싶다고 하셨던 어머니께 마지막으로 가족 여행을 선물하고 싶다”고 적었다.

사연을 접한 공사는 체류형 관광 프로그램 운영 마을인 서귀포시 남원읍 신흥2리 동백마을 내 숙소 ‘동백언우재’를 한 달살이 공간으로 무상 제공했다. 이 씨는 “제주에서 보낸 한 달은 내 인생에서 가장 따뜻하고 행복한 시간이었다”고 소감을 전했다. 공사 관계자는 “뜻깊은 지원이었다”고 말했다.

#시한부#어머니#국민신문고#제주 한 달살이#가족 여행#제주관광공사#무상 지원
제주=송은범 기자 seb1119@donga.com
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