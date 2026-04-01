일제가 없앤 덕수궁 중문 ‘조원문’ 흔적 찾아

유산청 “발굴조사로 기단 등 확인”
1910년대 일제가 훼손한 덕수궁 ‘조원문(朝元門)’의 흔적이 발견됐다. 국가유산청 궁능유적본부는 “조원문 권역 발굴조사 결과 조원문의 건축적 실체를 확인했다”고 9일 밝혔다.
연내 설계 마쳐 2029년까지 복원
조원문은 1902년 중화전을 중층으로 건립할 당시 경운궁(현 덕수궁)의 중문으로 건립된 문이다. 궁궐의 격식을 갖추기 위해 대안문·조원문·중화문으로 이어지는 ‘삼문(三門)’ 체제를 갖췄는데, 이번 조사로 조원문의 위치와 형태가 드러났다.
이번 발굴조사 과정에서 문의 기초를 이루는 기단석과 모서리석이 확인됐다. 조원문 주변에서는 궁궐 담장 기단과 화재 예방 및 초기 대응을 위해 설치된 ‘소방계(消防係)’, 일제강점기 왕실 관련 업무를 담당했던 ‘이왕직사무소’의 흔적도 함께 발견됐다.
유산청은 “확인된 조원문 유구는 ‘경운궁 중건배치도’ 기록과 일치한다”며 “근대기 덕수궁 공간 구조 변화와 활용 양상을 보여주는 학술적 성과”라고 설명했다. 궁능유적본부는 ‘덕수궁 복원정비 기본계획’에 따라 올해 조원문 권역 복원 및 정비를 위한 설계를 진행하고, 2029년까지 조원문 복원을 추진할 계획이다.
사지원 기자 4g1@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0