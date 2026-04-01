동아경제리더스아카데미 제14기 개강

금융사-기업 임원 등 30여명 참석
경제계 리더십 교육 프로그램인 ‘동아경제리더스아카데미(DELA·Donga Economy Leader’s Academy)’가 6일 제14기 개강식을 열었다. DELA는 동아일보가 국내 금융·산업계 리더들의 역량과 네트워크를 증진하기 위해 2013년부터 진행하는 과정이다.
이날 서울 중구 롯데호텔에서 열린 개강식에는 주요 금융사 및 기업 임원 30여 명이 참석했다. 축사를 위해 개강식에 참석한 13기 김동성 우리은행 본부장은 “3개월 과정이 정말 빨리 지나간다”며 “경제계 원우들과 교류하면서 각계 분야 최고 전문가들의 강의를 들을 수 있어 많은 도움이 됐다”고 말했다.
이날부터 6월 말까지 약 3개월에 걸쳐 최준영 법무법인 율촌 수석전문위원, 백규선 아르테마니아 대표, 서울대 문정훈 장문석 교수, 이도경 소믈리에, 이승재 영화전문기자, 손진호 알고리즘랩스 대표, 이소영 아트 컬렉터 등 각 분야 전문가들의 특강이 이어진다.
이날 14기의 첫 번째 강연은 ‘다양성과 포용을 조직 경쟁력으로 전환하는 심리학’을 주제로 김경일 아주대 심리학과 교수가 맡았다. 김 교수는 한국인의 주체성과 소통을 소개하며 미래사회에서의 소통에서 피드백과 관계주의의 중요성을 강조했다.
전주영 기자 aimhigh@donga.com
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