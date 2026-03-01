‘톨레도 미술관 명작전’ 오늘 개막… 7월 4일까지

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20일 서울 영등포구 더현대서울 ALT.1에서 열린 ‘렘브란트에서 고야까지: 톨레도 미술관 명작전’ 언론 공개회에서 참석자들이 작품을 살펴보고 있다. 16∼19세기 유럽 회화사의 명작을 한자리에 모은 이 전시는 21일 일반에 개막해 7월 4일까지 이어진다.

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전영한 기자 scoopjyh@donga.com
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