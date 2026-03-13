2시간 1분대 포함 4분대 이내만 5명… 국내 대회 최고기록 깬다

15일 서울마라톤 겸 동아마라톤
국내 유일 플래티넘 라벨 ‘최고 코스’
국제 남자부 세계 정상급 26명 출전… ‘디펜딩 챔피언’ 아세파 등 기록 도전
2년 연속 국내 최다 4만여 명 참가… 70개국 외국인 6000여 명도 ‘펀 런’
‘마라톤 강국’ 에티오피아와 케냐의 건각들이 국내 최고 명품 대회인 서울마라톤에서 기록 경신에 도전한다.
15일 오전 7시 30분 서울 광화문광장을 출발해 잠실종합운동장으로 골인하는 2026 서울마라톤 겸 제96회 동아마라톤 국제 부문 남자부에는 초청 선수 26명이 참가한다. 세계적 기량을 갖춘 마라토너들이 세계육상연맹(WA)이 인증한 국내 유일의 ‘플래티넘 라벨’ 대회이자 세계육상문화유산인 서울마라톤의 대회 기록을 4년 만에 새로 쓸지에 관심이 쏠린다. 이번 대회엔 2022년 모시네트 게레메우 바이(34·에티오피아)가 작성한 대회 최고 기록(2시간4분43초)보다 개인 최고 기록이 좋은 선수가 5명 출전한다. 바이의 기록은 국내에서 열린 마라톤 대회를 통틀어 최고 기록이기도 하다.
에티오피아의 시사이 렘마 카사예(36)는 가장 강력한 우승 후보로 꼽힌다. 카사예의 개인 최고 기록은 2023년 발렌시아 마라톤에서 작성한 2시간1분48초다. 이는 마라톤 남자부 역대 4위에 해당하는 기록이다. 지난해 암스테르담 마라톤 준우승자 츠가예 게타추 타데세(30)와 3위 게타네 몰라 타미레(32·이상 에티오피아)도 주목할 만한 선수들이다. 타데세는 2시간4분18초, 타미레는 2시간3분34초에 결승 테이프를 끊은 적이 있다.
‘디펜딩 챔피언’인 에티오피아의 하프투 테클루 아세파(26·2시간4분42초)가 국제 부문 남자부에서 10년 만에 2연패를 달성할 수 있을지에도 관심이 쏠린다. 아세파는 지난해 대회에선 2시간5분42초의 기록으로 우승했다. 서울마라톤 국제 부문 남자부에서 마지막으로 2연패를 달성한 선수는 2015, 2016년 우승자 윌슨 로야나에 에루페(한국명 오주한·38)다.
에티오피아와 마라톤 세계 최고 자리를 놓고 경쟁하는 케냐는 7년 만의 우승자 배출을 노린다. 케냐는 참가자 중 개인 최고 기록이 4위(2시간4분28초)인 ‘베테랑’ 새미 키로프 키트와라(40)와 ‘떠오르는 샛별’ 리틀 닉 키툰두(21·2시간5분32초) 등을 앞세워 왕좌 탈환을 노린다.
초청 선수 16명이 참가하는 국제 부문 여자부에선 베켈레치 구데타 보레차(29·에티오피아·최고 기록 2시간20분59초)가 2년 연속 우승에 도전한다. 보레차는 지난해 서울마라톤에서 2시간21분36초의 기록으로 정상에 올랐다. ‘2시간 20분 이내’의 기록을 보유한 티루예 메스핀 아만(24·2시간18분35초), 보세나 물라티에 모게시에(25·2시간19분), 헤이븐 하일루 데세(28·2시간19분17초·이상 에티오피아)가 보레차의 2연패 저지에 나선다. 지난해 뭄바이 마라톤과 광저우 마라톤에서 챔피언에 등극하는 등 상승세가 무서운 조이스 체프케모이 텔레(31·케냐·2시간20분17초)는 ‘다크호스’ 꼽힌다. 현재 서울마라톤 국제 부문 여자부 최고 기록은 2022년 대회에서 조앤 첼리모 멜리(36·루마니아)가 작성한 2시간18분4초다.
올해 서울마라톤은 지난해에 이어 2년 연속 국내 마라톤 역사상 최다인 4만여 명의 마스터스 마라토너가 서울 도심을 달린다. 풀코스(42.195km)와 10km 코스 참가자는 각각 2만 명이다. 전 세계 70개국에서 온 외국인 6000여 명도 대한민국 수도 서울을 누빈다. 서배스천 코 WA 회장(70·영국)은 대회 조직위에 보내온 축사를 통해 “서울마라톤은 아시아에서 가장 권위 있는 대회 중 하나로 해마다 인기가 높아지고 있다. 대회에 참가하는 모든 사람들이 활기찬 글로벌 도시 서울에서 멋진 레이스를 펼치기를 바란다”고 말했다.
