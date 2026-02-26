본보 히어로팀 ‘누락’ 디지털콘텐츠 대상 수상

  • 동아일보

25일 서울 중구 한국프레스센터에서 열린 제3회 디지털저널리즘혁신대상 시상식에서 ‘누락: 당신의 아파트는 안녕하신가요’ 인터랙티브 기획을 제작한 동아일보 히어로콘텐츠팀이 디지털 콘텐츠 부문 대상을 수상했다. 왼쪽부터 정시은 크리에이티브 디렉터, 김수현 구특교 이문수 기자, 임희래 임상아 뉴스룸 디벨로퍼(ND), 김지희 PD.

#디지털저널리즘혁신대상#동아일보#히어로콘텐츠팀#인터랙티브기획#대상
김재명 기자 base@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

