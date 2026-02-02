보훈부 “김구-윤봉길 등 묘역 있는 효창공원 국립화”

“백범 탄생 150주년 맞아 재정비”
국가보훈부가 서울 용산구의 효창공원을 ‘국립효창독립공원’으로 전환하는 사업을 추진한다고 1일 밝혔다. 앞서 이재명 대통령은 지난달 국무회의에서 효창공원의 국립공원 전환 검토를 지시한 바 있다.
보훈부는 “유네스코가 올해를 백범 탄생 150주년 기념해로 지정한 것을 계기로 효창공원을 국립화해 역사적 의미를 복원하고, 많은 국민이 쉽게 찾을 수 있는 공원으로 재정비할 계획”이라고 설명했다. 효창공원(약 5만1800평)은 조선시대 왕실 묘역에서 출발해 현재 백범 김구 선생과 이봉창·윤봉길 의사 등 주요 독립유공자 묘역, 백범기념관, 효창운동장 등이 자리 잡고 있다. 시설이 노후되고, 관리 주체가 제각각이어서 정비 필요성과 함께 국립공원화 논의가 꾸준히 제기됐다.
하지만 그간 예산 문제와 주민들의 주변 개발 제한 우려 등으로 진전이 없었다. 또 효창운동장 활용을 놓고도 관리 주체인 서울시 축구협회는 현 상태 유지를 원하지만 주민들은 체육시설로 변경하는 것을 선호해 견해차를 보이고 있다.
윤상호 군사전문기자 ysh1005@donga.com
