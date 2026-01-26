교황 “기술은 사람 섬겨야” AI 알고리즘 경고

“얼굴-목소리까지 모방한 AI 기술
“인공지능(AI) 시대에 얼굴과 목소리를 지킨다는 것은 각 사람 안에 새겨진 신의 흔적을 보호하는 것과 같습니다.”
인간 소통의 본질 변화시킬 위험”
교황 레오 14세(사진)가 AI가 갈수록 인간의 삶에 깊게 영향을 미치며 인간의 존엄성을 위협할 수 있다는 경고의 메시지를 냈다.
24일(현지 시간) 바티칸 뉴스에 따르면 교황은 5월 17일 제60차 ‘세계 소통의 날’을 앞두고 발표한 메시지에서 AI를 주요한 화두로 삼았다. 교황은 “기술 혁신이 인간의 삶을 점점 더 깊이 형성하는 시대일수록 인간의 존엄을 지켜야 할 필요성이 커지고 있다”고 했다.
특히 레오 14세는 “얼굴과 목소리는 모든 사람의 고유한 특성으로, 인간의 정체성과 관계의 기초를 이룬다”며 “이런 목소리와 얼굴, 감정까지 모방할 수 있는 AI 기술은 인간 소통의 본질적 차원을 변화시킬 위험이 있다”고 경고했다.
교황은 또 숙고보다 즉각적인 감정 반응을 부추기는 소셜미디어 알고리즘에 대한 AI의 악영향도 우려했다. AI로 인한 알고리즘 구조가 인간의 비판적 사고를 약화시키고 사회적 양극화도 심화시킬 수 있다는 지적이다.
김소민 기자 somin@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0