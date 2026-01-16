윤영덕 전 더불어민주당 국회의원, 제6대 신용정보협회장으로 선임

윤영덕 전 더불어민주당 국회의원(57·사진)이 제6대 신용정보협회장으로 선임됐다. 전남 담양 출신으로 조선대 정치외교학과를 졸업하고 대통령민정수석비서관실 행정관을 지냈다.

전주영 기자 aimhigh@donga.com
