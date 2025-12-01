본문으로 바로가기
사람속으로
서울국제음악콩쿠르 개막… 20개국 103명 예선
동아일보
입력
2025-12-01 03:00
2025년 12월 1일 03시 00분
박형기 기자
바이올린 부문으로 열리는 ‘LG와 함께하는 제20회 서울 국제음악콩쿠르’가 30일 서울교대 종합문화관에서 개막했다. 11월 30일∼12월 2일 열리는 1차 예선에는 예비심사를 통과한 20개국 103명이 출연한다. 30일 1차 예선에 참가한 린지샹(중국)이 바흐의 파르티타 1번을 연주하고 있다.
박형기 기자 oneshot@donga.com
© dongA.com All rights reserved.
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
