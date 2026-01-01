‘트럼프 야유’ 포드 직원 정직… 온라인선 모금 운동

공장 시찰때 “소아성애자 보호자”
트럼프는 손가락 욕 날리며 응수
“애국자” 후원 캠페인 11억원 모여
미국 자동차업체 포드가 최근 자사 공장을 방문한 도널드 트럼프 미국 대통령에게 “소아성애자 보호자”라고 야유한 직원 T J 사불라(40)에게 정직 처분을 내렸다고 월스트리트저널(WSJ), 워싱턴포스트(WP) 등이 14일(현지 시간) 보도했다. 트럼프 대통령은 하루 전 미시간주 디어본의 포드 공장을 시찰하는 과정에서 사불라가 자신에게 야유하자 욕설을 뜻하는 가운뎃손가락을 들어 보이며 충돌했다.
포드 대변인은 사불라의 정직 사실을 공개하며 “포드의 핵심 가치는 ‘존중’”이라고 했다. 사내 시설에서 대통령을 포함한 누구에게도 부적절한 발언을 하는 것을 용납하지 않는다고 덧붙였다.
사불라는 WP 인터뷰에서 대통령이 미성년자 성착취범인 제프리 엡스타인과의 연루 의혹을 명확히 밝히지 않아 야유했다고 설명했다. 그는 자신의 행동을 “전혀 후회하지 않는다”고 강조했다.
정직 사실이 알려지자 온라인 모금 사이트 ‘고펀드미(gofundme)’에선 사불라를 애국자로 추켜세우는 모금 페이지들이 개설됐다. 14일까지 약 80만 달러(약 11억7600만 원)가 모금됐다.
전미자동차노조(UAW)도 사불라에 대한 지지 의사를 밝혔다. UAW 측은 “근로자의 표현의 자유는 우리가 전적으로 지지하는 원칙”이라며 “사불라와 끝까지 함께할 것”이라고 강조했다.
