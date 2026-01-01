김민재, 새해 첫 경기서 짜릿한 역전 결승골

한국 축구 국가대표 수비수 김민재(30·사진)가 병오년(丙午年) 첫 출전 경기에서 철벽 수비와 함께 시즌 첫 골까지 넣으면서 소속팀 바이에른 뮌헨의 개막 무패 행진에 앞장섰다. 허벅지 통증으로 최근 두 경기에 결장했던 김민재는 15일 열린 2025∼2026시즌 분데스리가 17라운드 쾰른 방문경기에 중앙 수비수로 선발 출전하며 올해 처음 그라운드를 밟았다.
이날 처음으로 건재를 과시한 장면은 1-1 동점이던 후반 11분에 나왔다. 김민재와 함께 최종 수비를 책임지는 요나단 타(30)가 하프라인 앞에서 공을 흘리는 바람에 뮌헨은 상대 공격수 야쿠프 카민스키 앞에 골키퍼 마누엘 노이어 한 명밖에 없는 위기를 맞았다. 이때 페널티지역까지 쫓아온 김민재가 어깨 싸움 끝에 공을 가로채며 위기에서 벗어났다.
김민재는 이로부터 15분 뒤인 후반 26분에는 헤더로 상대 골망을 흔들었다. 팀에 2-1 리드를 안기는 역전 골이었다. 팀이 결국 3-1 승리를 거두면서 김민재가 결승골 주인공으로 이름을 올렸다. 뮌헨은 이날 승리로 15승 2무(승점 47)를 기록하면서 이번 시즌 개막 후 17경기 연속 무패 행진을 이어갔다. 리그 선두 뮌헨은 이날 경기가 없었던 2위 도르트문트(승점 36)에 승점 11 차로 앞서가게 됐다.
