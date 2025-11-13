[온라인라운지] 수퍼연합회, ‘KOSA유통대상’ 개최… 오세희·이종배 의원 골목상권 수호대상

한국수퍼마켓협동조합연합회(회장 송유경)는 13일 오후 서울 영등포구 여의도 중소기업중앙회 KBIZ홀에서 ‘제31회 KOSA유통대상 시상식’과 ‘AI시대 중소유통 혁신과 성과 확산 포럼’을 개최했다.
중소유통 발전에 기여한 유공자를 포상하는 이날 시상식에서는 , 올해 신설된 ‘골목상권 수호대상’을 더불어민주당 오세희 의원과 국민의힘 이종배 의원이 공동 수상했다. 이 상은 지역 골목상권 보호와 중소 상공인 지원에 헌신한 공로를 기려 수여됐다.
송회장은 개회사에서 “대형 플랫폼 배송조차 닿지 않는 골목에서 지역과 사람을 잇는 곳이 우리 수퍼마켓”이라며 조합원들의 헌신에 감사를 전하고, 유통산업발전법 제정 및 디지털 통합전산망 구축 등의 성과를 강조했다.
함께 열린 포럼에서는 ‘AI와 함께하는 슈퍼마켓의 미래’ 등 5개 주제 발표를 통해 2025년 주요 성과를 공유하고 중소유통 정책 관련 입법 제안을 모색했다.
