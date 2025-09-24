“언론자유 훼손” 역풍에… ABC ‘지미 키멀쇼’ 재개

커크 피살 관련 발언으로 방영 중단
ABC방송 모회사인 디즈니도 피해
OTT 구독취소 이어지자 수습 나서
美언론 “일부지역 송출 거부할수도”
찰리 커크 터닝포인트USA 창립자 겸 대표 피살 관련 발언으로 방영이 중단된 미국 ABC방송의 심야 토크쇼 ‘지미 키멀 라이브’가 6일 만에 재개된다. 미 정치권을 중심으로 도널드 트럼프 행정부의 언론 자유 위협에 굴복했다는 비판이 일자 ABC의 모회사인 디즈니가 방송 재개를 결정한 것이다.
22일(현지 시간) 뉴욕타임스(NYT) 등에 따르면 디즈니는 이날 입장문을 통해 “며칠 동안 (토크쇼 진행자인) 지미 키멀(사진)과 심도 있는 대화를 나눈 끝에 23일 쇼를 재개하기로 했다”고 밝혔다. 디즈니는 17일 방송을 중단한 이유에 대해 “키멀의 일부 발언이 적절하지 않고 무례하다고 판단했다”고 설명했다. 디즈니 관계자는 22일 오전 키멀과 만나 방송 재개 시점과 복귀 메시지에 대해 합의했다고 월스트리트저널(WSJ)이 전했다.
앞서 키멀은 15일 방송에서 “(트럼프 핵심 지지 세력인) ‘마가(MAGA·미국을 다시 위대하게) 갱단(조직폭력배란 의미)’이 정치적 이득을 취하기 위해 커크를 살해한 사람을 자신들과는 다른 사람으로 규정하려 애쓰고 있다”고 말해 마가 진영의 반발을 샀다. 트럼프 대통령이 임명한 브렌던 카 미 연방통신위원회(FCC) 위원장은 ABC에 대해 방송허가 취소 결정을 내릴 수 있다고 경고하기도 했다.
이에 17일 ABC는 해당 토크쇼를 중단하겠다고 발표했고, 언론의 자유가 훼손됐다는 지적이 이어졌다. 영화 및 방송계 종사자 40만 명이 소속된 5개 할리우드 노조는 “디즈니는 비겁하다”는 규탄 성명을 냈다. 또 시나리오 작가 노조는 캘리포니아주 버뱅크의 디즈니 본사 앞에서 시위를 벌였다. 항의 표시로 디즈니의 온라인동영상서비스(OTT)인 디즈니플러스 구독 취소가 이어졌고, 일부 보수층 사이에서도 언론 자유가 훼손될 수 있단 우려가 나왔다.
이날 방송 재개 소식에 척 슈머 민주당 상원 원내대표는 X에 “(방송 재개는) 트럼프와 브렌던 카의 인권 침해에 맞서는 것”이라며 환영했다. 민주당 소속인 애나 고메즈 FCC 위원도 “언론의 자유를 침묵시키려 한 시도에 맞선 모든 미국인에게 감사드린다”고 밝혔다. 반면 커크의 부인이 이끄는 터닝포인트USA는 “(키멀의 방송 복귀는) 디즈니와 ABC가 저지른 실수”라고 비판했다.
미국 언론들은 일부 보수 성향의 지역 방송국들이 키멀 라이브의 송출을 거부할 가능성이 있다고 보도했다. 다수의 ABC 계열 지역 방송사를 대거 보유 중인 싱클레어 미디어그룹은 이날 “키멀 쇼의 복귀 가능성을 아직 검토 중이며 23일엔 쇼 대신 뉴스 프로그램을 송출할 것”이라고 밝혔다.
