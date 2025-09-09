“이웃사랑 실천” 얼굴도 모르는 이에게 신장-간 기증

이택조 상주 예일교회 담임목사
“‘이웃을 사랑하라’고 말만 할 게 아니라 이를 실천하는 게 바른 일이라고 생각했습니다.”
생명나눔 주간 복지부 장관 표창
8일 보건복지부가 개최한 ‘제8회 생명나눔 주간 기념식’에서 복지부 장관 표창을 받은 이택조 경북 상주 예일교회 담임목사(64·사진)는 가족이 아닌 타인에게 장기기증을 결심한 이유에 대해 이같이 말했다.
이 목사는 1993년 신장, 2005년 간을 타인에게 기증했다. 2022년부터는 신장을 기증하고 이식받는 사람들의 모임인 새생명나눔회 회장으로 활동하며 장기기증 홍보와 인식 개선 활동에 기여해 표창을 받았다.
1993년 장애인 시설에서 봉사활동을 할 때는 신장투석을 하는 17세 농아가 병원에 방문할 수 있도록 도왔다. 그는 “아이가 투석을 받는 모습이 너무 힘들고 아파 보여 병원에 물어보니 신장을 기증하면 건강을 찾을 수 있다고 했다”며 처음 장기기증을 결심한 계기를 밝혔다.
신장과 간을 기증한 뒤에도 지난해 자전거로 국토 종주를 할 정도로 건강하다. 그는 “기증한 후에 내 몸이 약해지면 다른 이웃에게 생명과 사랑을 나누자고 권하지 못할 것 아니냐”며 “항상 몸 관리에 신경을 쓰고 있다”고 했다.
장기기증이 쉽지 않은 일이지만, 이웃을 도우려는 마음이 있으면 할 수 있는 일이라고 설명했다. 그는 “요즘같이 힘들고 어려운 시절에 아픈 이웃이 있다면 지나치지 말고 한 걸음 더 다가가서 그들의 아픔을 함께 나누면 좋겠다”고 했다.
이날 기념식에서는 장기 등 기증 활성화 및 생명나눔 문화 확산에 기여한 공로를 인정받은 유공자 36명과 2개 기관이 장관 표창을 받았다.
