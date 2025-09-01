메타, 스위프트 등 유명인 사칭 AI 챗봇 논란

본인 동의없이 페북-인스타에 공유
미국 빅테크인 메타가 가수 테일러 스위프트(사진) 등 유명인의 이름과 모습을 사칭한 인공지능(AI) 챗봇 수십 개를 만들어 논란이 커지고 있다.
실제 배우라며 사용자에 접근도
지난달 29일(현지 시간) 로이터통신에 따르면 스위프트와 앤 해서웨이뿐만 아니라 스칼릿 조핸슨 등 유명인의 챗봇이 본인의 동의 없이 메타의 AI 제작 도구로 만들어졌다. 논란이 된 챗봇 상당수는 개인 사용자들이 메타가 제공한 제작 도구로 만든 것이지만, 메타 직원 역시 스위프트 패러디 챗봇 등 최소 3개를 직접 제작한 것으로 드러났다.
AI로 생성된 이 같은 가짜 유명인 챗봇은 메타가 운영하는 플랫폼인 페이스북, 인스타그램, 와츠앱에서 공유됐다. 로이터의 실험에 따르면 이 가짜 챗봇들은 자신이 실제 배우나 가수라고 주장하며 사용자에게 만남을 제안하는 등 접근하기도 했다.
메타의 생성형 AI 담당 부서의 한 제품 리더는 스위프트를 사칭하는 챗봇을 만들었는데, 로이터에 따르면 이 챗봇은 싱글이라고 밝힌 사용자에게 “금발 소녀를 좋아하세요?”라는 메시지를 던지기도 했다. 메타 측은 직원이 만든 챗봇에 대해 제품 테스트 차원에서 생성한 것이라고 해명했다.
장은지 기자 jej@donga.com
