[HBR 인사이트]다면평가 아닌 이후 대화가 리더를 바꾼다

‘360도 다면평가’ 결과를 받은 한 고위급 리더는 퇴사를 고민할 정도로 충격을 받았다. 그는 재직 기간 내내 소신을 굽히지 않고 타성에 도전해 기존 틀을 깨며 찬사를 받아왔다. 하지만 최근 피드백에서 상사와 동료는 그가 효율적으로 협력하지 못한다고 지적했다. 그는 상처를 입고 분노했다. 하지만 곧이어 용기를 내 다면평가 내용에 대해 동료에게 직접 이야기를 꺼냈다. 이 상호작용을 통해 그는 자신이 생각 이상으로 지지를 받고 있다는 사실을 다시금 깨달았다. 동료 임원들은 그의 아이디어나 그가 추진하려는 변화에 반대하는 것이 아니었다. 단지 덜 대립하고 더 협력하는 태도를 보이길 바랐던 것이다.
공개적으로 대화하자 동료들은 그가 제안한 변화 방향에 동의했고, 그는 추진력과 신뢰를 얻었다. 360도 다면평가 그 자체는 아무것도 바꾸지 못했다. 변화를 만든 것은 그 후에 이뤄진 대화였다. 리더십 역량을 개선하기 위해서는 다면평가 이후 피드백을 준 사람들과 진솔하게 소통해야 한다. 효과적인 대화 방법은 다음과 같다.
먼저 피드백을 전하기 위해 시간을 내준 사람에게 감사 인사를 전하라. 진심 어린 감사는 당신이 그들의 관점을 소중히 여기고 소통을 진지하게 받아들이고 있다는 신호가 된다. 감사는 진실하고 구체적이어야 한다. 감사를 표시한 후에는 내용을 정리할 시간을 갖고, 그 뒤에 구체적인 소회를 공유하겠다고 알려라. 앞으로 있을 더 깊은 대화를 위한 발판이 된다.
추측이 아니라 대화를 하라. 다면평가 보고서에서 사람들의 의도를 추측해서는 안 된다. 자신만의 생각으로 피드백을 해석하고 그것에 계속 잠겨 있는 것은 최악의 행동이다. C-레벨을 준비하는 시니어 리더 미셸의 사례를 보자. 미셸의 다면평가 결과에는 의사결정 능력에 의문을 제기하는 내용이 담겨 있었다. 자신을 끊임없이 복기하는 성찰형 리더였던 그는 문제의 핵심이 의사결정의 속도에 있다고 지레짐작했다. 그래서 더 빠르게 결정을 내리려고 자신을 몰아붙였다. 하지만 극심한 스트레스와 혼란만 초래했다.
팀원과 대화를 시작하자 그는 불만의 이유가 의사결정 속도가 아니라는 사실을 알게 됐다. 문제는 의사결정 과정의 투명성이었다. 팀원들은 언제 의견을 수렴하는지, 어느 단계에서 결과에 영향을 미칠 수 있는지, 최종 결정은 언제 내려지는지 등 모든 과정이 불투명하다고 느끼고 있었다. 통찰을 얻은 미셸은 다른 이의 업무 참여와 관련해 더 명확하게 소통하기 시작하며 문제를 풀었다.
대화의 구조를 세심하게 구성하라. 이해관계자들과 마주 앉았을 때 다음 다섯 가지에 집중해야 한다. 첫째, 자신이 읽은 핵심 내용부터 공유하라. 예를 들어 “더 효과적인 리더가 되기 위해 제가 다르게 행동해야 할 부분들에 대해서는 이런 이야기를 들었습니다”는 말로 시작할 수 있다. 당신이 충분히 성찰했으며 배울 준비가 됐다는 것을 보여주는 말이다. 둘째, 변명이 아닌 탐색을 제안하라. 상대를 방어적 태도로 만드는 “왜 나에게 이런 점수를 줬나요?” 식의 질문 대신 “구체적으로 어떤 점을 보고 그렇게 느꼈을지 제가 이해하도록 도와줄 수 있나요?”와 같이 말하라. 상대방이 피드백을 방어해야 한다는 압박을 느끼지 않고 자신의 관점을 공유하도록 유도할 수 있다.
셋째, 의도가 아닌 영향에 집중하라. 예를 들어 “이런 행동이 어떤 영향을 미치나요?”나 “이 점을 인지하는 것이 가장 중요한 상황은 언제인가요?”와 같은 질문을 던져라. 선한 의도로 한 당신의 행동이 현장에서 실제로 어떤 결과를 초래했는지 직시하는 데 도움을 준다. 넷째, 장담하지 말고 경청하라. 당신의 목표는 데이터를 수집하는 것이지 자신을 방어하거나 약속을 남발하는 것이 아니다. 다섯째, 방어적 태도를 경계하라. “내 의도는 그게 아니었다”라거나 “실제 상황은 이랬다”라며 변명해서는 안 된다. 당신이 방어적으로 변하는 순간, 상대방은 마음의 문을 닫는다. 피드백을 준 상대와 논쟁하거나 피드백의 내용이 틀렸음을 증명하려는 충동을 참아라.
360도 다면평가의 목적은 당신을 ‘수정’하는 것이 아니다. 인식을 확장하고 리더십을 발휘할 더 많은 선택지를 갖게 하는 것이다. 진솔하고 지속적인 대화가 이뤄질 때 당신은 팀 전체의 신뢰와 협력을 강화할 수 있다. 이는 당신이 외부의 의견을 소중히 여기며 성장에 전념하고 있다는 신호를 보낸다. 다면평가 보고서는 시작일 뿐이다. 진짜 변화는 그다음 무엇을 하느냐에 달려 있다.
※이 글은 HBR(하버드비즈니스리뷰) 디지털 아티클 ‘360도 피드백이 상처로만 남는다면’ 원고를 요약한 것입니다.
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