대추, 연잎, 미나리… 대상포진 회복 돕는 음식들[정세연의 음식처방]

정세연 ‘식치합시다 한의원’ 원장

“대상포진이 올 줄은 정말 몰랐어요.”진료실에서 요즘 부쩍 자주 듣는 말이다. 대상포진은 한때 고령층 질환으로 여겨졌지만, 최근에는 20, 30대에서도 심심치 않게 발생한다. 예방접종을 했는데 걸렸다는 경우도 적지 않다. 백신의 예방률이 70∼90% 수준이니, 나머지 가능성은 누구에게나 열려 있는 셈이다. 결국 중요한 것은 ‘걸리느냐’가 아니라 ‘얼마나 빨리 알아차리느냐’다.대상포진은 초기에 잡지 못하면 신경통이라는 긴 그림자를 남긴다. 전기가 오듯 찌릿하거나 칼로 콕콕 찌르는 듯한 통증이 오래 지속되는 이유다. 그래서 더 중요한 것은 피부에 나타나기 전, 몸이 보내는 신호다.

대상포진은 몸이 지쳐 있을 때 숨어 있던 바이러스가 다시 활성화되는 ‘상태의 질환’이다. 스트레스와 과로, 수면 부족이 겹치면 면역의 틈이 생기고, 그 틈을 타고 발현된다. 그래서 치료만큼 중요한 것이 몸의 환경을 바꾸는 일이다. 이때 음식이 의외로 큰 역할을 한다.우선 회복 단계에서 통증이 가라앉은 뒤에도 찌릿한 여운이 남아 있다면 대추와 연잎이 도움이 된다. 대추는 신경을 안정시키고, 연잎은 염증을 가라앉힌다. 따뜻한 차 한 잔이 자율신경의 균형을 되돌리는 데 유익하다. 피부에 열감이 돌고 부기가 있을 때는 미나리와 케일이 좋다. 정체된 열을 내려주고 순환을 돕는다. 미나리는 생즙보다는 살짝 데쳐 먹는 것이 안전하다. 회복 속도를 높이고 싶다면 달걀이 유용하다. 라이신이 풍부해 바이러스 증식을 억제하고 면역 회복을 돕는다. 파프리카는 비타민이 많아 피부와 점막 회복에 도움을 주고, 검은깨는 비타민 B군이 풍부해 신경 회복에 유익하다.

반대로 마늘, 양파, 견과류, 초콜릿처럼 아르기닌이 많은 음식은 회복기에는 줄이는 것이 좋다. 단 음식과 튀김, 술, 과도한 카페인 역시 염증과 통증을 악화시킬 수 있다.

정세연 한의학 박사는 음식으로 치료하는 ‘식치합시다 정세연 한의원’을 운영하면서 유튜브 ‘정세연의 라이프연구소 채널’을 통해 각종 음식의 효능을 소개하고 있다. 4월 기준 채널 구독자 수는 약 111만 명이다.



※정세연 원장의 ‘무서운 대상포진! 이 음식만은 먹지 마세요’

(https://www.youtube.com/watch?v=HxqyEliagdE&t=62s)