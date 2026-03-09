[포토에세이]꽃피는 봄

천상초, 오스카 카네이션, 수선화, 비올라 팬지…. 모양과 색은 각기 다르지만 한마음으로 머리를 내밀고 봄을 알립니다. 물러나는 겨울의 시샘에도 새 계절은 이렇게 오고야 맙니다. 올봄, 좋아하는 꽃 앞에서 잠시라도 발걸음을 멈춰 보는 건 어떨까요.

―경기 고양시에서

#천상초#오스카 카네이션#수선화#비올라 팬지#꽃#봄
전영한 기자 scoopjyh@donga.com
