인공지능·우주항공·군집 드론…정부 ‘新안보’ 혁신기업 육성 본격화

정부가 인공지능과 드론, 우주항공과 사이버 보안 등 첨단 기술 기반 ‘신(新)안보’ 산업 육성에 박차를 가한다. 기존의 안보와 방위 산업에 정보통신 혁신기업들의 기술력을 접목, 신안보 경쟁력 강화로 연결할 지원 정책과 함께다.
6월 26일 청와대는 대통령 주재로 ‘미래 신안보 혁신기업 육성 전략회의’를 열였다. ‘신안보 강국 대한민국, 혁신기업이 만든다’라는 주제 아래 열린 이 회의에 중소벤처기업부와 국방부, 우주항공청과 산업계 관계자들이 참여했다. 이들은 미래 신안보 혁신기업 육성 계획과 국방 부문의 추진 방안, 우주항공 신사업 육성 전략을 발표하고 나아갈 방향을 논의했다.
미래 신안보 혁신 기업 육성 전략회의에 참가한 정부 기관, 산업계 관계자들은 최근 세계 안보 환경이 빠르게 바뀌는 점을 주목했다. 이어 인공지능을 토대로 한 자율 무인체계와 드론, 우주 기술과 사이버 보안 역량 등 신안보 핵심 기술이 국가 경쟁력을 좌우하는 요소로 떠올랐다며 이 부문의 혁신기업을 집중 지원할 방안도 논의했다.
정부는 이번 회의에서 신안보 핵심 기술을 가진 혁신기업을 발굴하고 연구개발과 실증, 공공 조달과 사업화 등 성장 전주기를 아울러 지원하는 생태계를 만들 계획을 밝혔다. 민간의 기술을 국방을 포함한 여러 신안보 부문에 빠르게 이식해 효용을 발휘하도록 지원 체계를 넓힌다는 구상도 공개했다.
최근 세계 곳곳에서 지정학 갈등 상황이 벌어졌다. 이들 현장에서 인공지능 자율 무인체계, 드론 등 신안보 핵심 기술이 실전 성과를 내자 미국과 유럽 등 세계 주요 국가들은 기술 확보 경쟁에 나섰다. 이들이 눈여겨본 것은 기존 하드웨어 중심 방산 기술이 아니라 자율 임무수행과 통합 관제, 군집(Swarm) 운용 등 소프트웨어 기반 기술이다.
이에 미래 신안보 혁신 기업 육성 전략회의는 정부 전략 발표에 이어 피지컬 AI와 드론, 양자와 군집 드론 운용 등 소프트웨어 기반 기술의 혁신기업을 초청해 토론을 벌였다. 파블로항공과 유콘시스템 등 드론·무인체계 부문 혁신기업들은 이 자리에서 신안보 소프트웨어 기술 실증과 조달 혁신, 현장 적용 방안 등 여러 의견을 제시했다.
업계는 이번 회의의 의미를 크게 평가했다. 정부가 기존 방산기업뿐만 아니라 기술을 가진 민간 혁신 기업들까지 신안보 생태계의 주요 구성원으로 초빙한 점, 세계 신안보 산업의 주요 기술인 유무인 복합체계와 드론 전투체계의 실전화를 앞당길 계기가 될 것으로 예상하는 점에서 그렇다.
이 가운데 업계는 드론 산업의 성장을 기대한다. 개별 기체의 성능 향상은 물론 여러 대의 드론을 동시에 운용하고 임무를 분담해 수행하는 군집 기술, 인공지능 기반 자율임무 수행 기술이 발전해 신안보 시대의 핵심 경쟁력으로 부상하리라는 전망도 나온다. 정부가 신안보를 국방이 아닌 미래 산업으로 바라보고, 연구개발과 실증과 조달 혁신 등 지원을 구체화하면 이 부문 혁신기업의 성장 속도가 더욱 빨라질 것으로도 내다봤다.
방산업계 관계자는 “이번 회의에서 정부는 특정 기업만 지원하는 것이 아니라, 혁신 기술을 가진 스타트업과 중소기업을 초빙, 국가 신안보 경쟁력 강화의 구성원으로 바라봤다.”며, “인공지능과 드론, 우주분야 기술 혁신기업이 정부 정책 논의의 중심에 참여하며 방산 생태계에 긍정 효과를 가져다줄 것으로 기대한다.”라고 평가했다.
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