[생활 속 IT] 만날 장소 설정부터 도착 알림까지, 카카오맵 ‘친구위치’

※ 스마트폰과 PC, 모바일 앱과 서비스 등 다양한 IT 기술을 손쉽게 쓰도록 도와드립니다.
카카오맵 ‘친구위치’는 가족이나 친구끼리 서로의 실시간 위치를 공유하는 기능입니다. 참여자의 프로필 사진으로 누가 어디에 있는지 한눈에 확인할 수 있고, 현재 위치와 이동 방향, 속도까지 실시간으로 파악할 수 있습니다. 카카오는 지난해 11월 ‘톡 친구 위치 공유’ 기능을 친구위치로 업데이트한 이후 진행 시간 설정, 만날 장소 지정, 도착 알림, 채팅 기능 강화 등 새로운 기능을 지속적으로 추가하고 있습니다. 이번 시간에는 카카오맵 친구위치와 새로 추가된 기능의 이용법에 대해 알아보겠습니다.
우선 카카오맵에서 친구위치를 이용하는 방법부터 살펴보겠습니다. 카카오맵 친구위치를 이용하려면 카카오맵 앱을 최신 버전으로 업데이트해야 합니다. 친구위치는 6.10.0 버전부터 지원하지만, 최근 추가된 기능을 제대로 이용하려면 6.22.0 이상 버전이 필요합니다. 기왕이면 최신 버전으로 업데이트하는 것이 좋습니다.
업데이트를 마쳤다면 카카오맵 앱을 실행하고, 검색창 바로 아래에 있는 친구위치 메뉴를 누릅니다. 화면 하단 메뉴 중 맨 오른쪽에 있는 ‘더보기’를 선택한 후 중간에 있는 친구위치 메뉴를 눌러도 됩니다. 친구위치를 처음 실행하면 위치 접근, 신체 활동 접근에 대한 권한을 요청할 수 있습니다. 위치 접근 권한은 ‘항상 허용’으로, 신체 활동 접근 권한은 ‘허용’으로 설정해야 친구위치 서비스를 정상적으로 이용할 수 있습니다.
친구위치를 선택하면 내 위치가 지도에 표시되고 친구위치 시작 창이 열립니다. 화면 하단의 ‘시작하기’를 누르면 카카오톡 친구 목록이 나옵니다. 여기에서 위치를 공유할 친구나 대화방을 선택합니다.
이어 ‘친구위치를 시작해요’ 창이 열리면 진행 시간을 선택하고, 참여 대상과 위치정보 제공동의 내용을 확인한 후 ‘동의하고 초대 보내기’를 누릅니다. 그러면 앞서 선택한 친구에게 카카오톡으로 초대 메시지가 발송됩니다. 초대받은 친구가 해당 메시지에서 ‘초대 수락하기’를 누르고, 위치 공유 상대 확인 후 참여하기를 누르면 서로의 위치를 실시간으로 볼 수 있습니다.
친구위치를 시작할 때 진행 시간은 ‘시간제한 없이 항상’ 또는 ‘1시간’ 중 선택할 수 있습니다. 1시간을 선택한 경우 기본값은 1시간이며, 1시간 단위로 최대 6시간까지 변경할 수 있습니다. 진행 시간 변경은 친구위치 지도 화면에서 윗부분에 있는 시간 표시 메뉴를 눌러 설정하면 됩니다. 위치를 잠깐 공유할 때는 1~2시간으로, 나들이나 여행처럼 오랜 시간 함께 이동할 때는 더 길게 설정하면 편리합니다.
카카오는 최근 친구위치에 ‘만날 장소’ 기능을 추가했습니다. 친구위치 지도 화면 하단에 있는 깃발 아이콘을 누르고, ‘만날 장소 설정하기’를 누르면 검색창이 나옵니다. 여기에서 만날 장소를 검색하거나 지도 화면에서 직접 선택하면, 해당 장소가 친구위치에 참여한 모든 친구의 지도에 표시됩니다. 만날 장소를 설정하면 화면 하단 친구 프로필에 현재 위치부터 만날 장소까지의 거리가 나옵니다. 친구가 언제 도착할지, 얼마나 기다려야 할지를 가늠할 수 있죠.
깃발 아이콘을 한 번 더 누르면 ‘장소 보기’와 ‘삭제’ 메뉴가 나옵니다. ‘장소 보기’를 누르면 장소 이름과 주소, 길 찾기 버튼이 나타납니다. 장소 이름을 선택하면 세부 정보를 확인할 수 있습니다. 길 찾기는 대중교통과 도보로 나뉘어 처음 가는 곳도 편하게 찾아갈 수 있습니다. 만날 장소는 그룹이 종료되거나 설정한 지 24시간이 지나면 자동으로 사라집니다. 직접 삭제하려면 깃발 아이콘을 누른 후 ‘삭제’를 선택하면 됩니다.
친구위치는 도착 알림 기능도 지원합니다. 친구가 근처에 오면 자동으로 알림이 발송됩니다. 먼저 도착한 친구는 지도를 계속 들여다보지 않아도 되고, 이제 막 도착한 친구는 도착했다는 메시지를 일일이 보내지 않아도 됩니다. 또한 집, 학교 등 내가 등록한 장소에 도착했을 때도 친구에게 자동으로 알림이 발송됩니다. 친구들은 내가 해당 장소에 안전하게 도착했음을 바로 알 수 있죠. 이 기능의 경우 어린이나 거동이 불편한 가족 구성원이 특정 장소로 이동할 때 잘 도착했는지 확인하는데 유용합니다.
단 내 장소 도착 알림은 내 장소를 친구에게 공개한 경우에만 발송됩니다. 내 장소를 공개하려면 친구위치 지도 화면에서 내 프로필 사진을 누른 후 아래쪽에 있는 ‘자주 다니는 내 장소 등록하기’에서 장소를 등록합니다. 이어 친구위치 지도 화면의 ‘설정’에서 ‘친구에게 내 장소 공개’를 활성화하면 됩니다. 내 장소를 공개하지 않은 상태에서는 알림이 발송되지 않으니 반드시 확인해야 합니다.
채팅 기능도 강화됐습니다. 친구위치 지도 화면의 채팅창 위를 보면 ‘출발’ ‘가는 중’ ‘곧 도착’ ‘나 여기’ 등 자주 쓰는 메시지가 버튼 형태로 표시되어 있습니다. 이 버튼을 누르면 상황에 맞는 메시지를 직접 입력하지 않아도 즉시 전달할 수 있습니다. 카카오프렌즈 미니 이모티콘이 함께 발송되어 재미 요소를 더합니다. 이전 대화는 채팅 영역을 누르면 확인할 수 있습니다.
지금까지 카카오맵 친구위치와 새로 추가된 기능에 대해 알아봤습니다. 실시간 친구 위치 공유에 진행 시간 설정, 만날 장소 지정, 도착 알림 등이 더해지면서 편의성과 활용도가 한층 향상된 것을 확인할 수 있습니다. 이를 이용하면 친구나 지인과의 모임이 한결 수월해질 것입니다. 특히 가족 중 어린이나 거동이 불편한 구성원이 있다면 현재 위치와 목적지 도착 여부를 수시로 확인할 수 있어 유용합니다. 지인들과 여러 차량으로 함께 이동할 때도 만날 장소 기능을 활용하면 중간 합류나 휴게소 정차 장소를 손쉽게 조율할 수 있죠. 카카오맵이 친구위치 기능을 꾸준히 강화하고 있는 만큼 친구나 가족과 위치를 공유해야 할 때 활용해 보시길 권합니다.
참고로 친구위치 기능은 위치 공유를 원하는 사용자가 서로 동의해야 이용할 수 있습니다. 다시 말해 동의하지 않은 사용자와는 위치 공유가 불가능하고, 일방적으로 상대방의 위치를 확인할 수 없죠. 서비스 이용 중에도 위치 공유 대상자를 수시로 확인할 수 있고, 위치 공유를 원하지 않으면 언제든 자신의 위치를 숨기거나 위치 공유를 종료할 수도 있습니다.
댓글 0