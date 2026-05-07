나이트로 서울 2026 게임데이 ‘AI가 공동 창업자, ‘어떻게’ 보다 ‘무엇을’이 더 중요’
동아닷컴
공유하기
글자크기 설정
‘바이브 코딩(Vibe Coding)’이 창업 생태계를 바꾸고 있다. 개발 지식 없이 자연어만으로 소프트웨어를 만들 수 있는 바이브 코딩 덕에, 새로운 아이디어를 제품으로 구현해 시장에 내놓는 시간이 급격히 단축되고 있기 때문이다. 이에 수개월 치 개발을 단 며칠 만에 해내는 1인 창업자가 늘고 있으며, 이를 기반으로 실제 매출을 올리는 기업도 속속 등장한다.
글로벌 웹3 벤처캐피털(VC) 해시드는 이 같은 흐름을 반영해 지난 2월 인공지능(AI) 네이티브 창업팀 발굴 및 지원 프로그램 ‘나이트로 바이 해시드(구 해시드 바이브랩스)’를 론칭했다. 이어 지난 4월 30일에는 데모데이 ‘나이트로 서울 2026 게임데이(Nitro Seoul Game Day)’를 개최하고 나이트로 바이 해시드에 선정된 4개 팀의 서비스와 성과를 소개했다.
바이브 코딩, 창업의 문법을 바꾸다
바이브 코딩은 프로그래밍 언어를 전혀 몰라도 만들고 싶은 것을 일상 언어로 설명하면 AI가 코드를 대신 작성해 주는 개발 방식으로, 안드레이 카르파티(Andrej Karpathy) 오픈AI(OpenAI) 공동 창업자가 지난 2025년 2월 처음 제안한 개념이다. 그는 소셜미디어 X(구 트위터)에 “바이브 코딩은 바이브에 완전히 순응하고, 기하급수적 변화를 포용하며, 코드가 있다는 사실조차 잊어버리는 새로운 코딩 방식”이라고 설명했다.
바이브 코딩은 등장 이후 빠르게 확산되고 있다. 개발자는 물론 개발에 대한 전문 지식이 없는 비(非) 개발자도 바이브 코딩을 적극 활용한다. 웹 개발 플랫폼 기업 버셀이 발표한 ‘2025 바이브 코딩 현황’ 보고서에 따르면 바이브 코딩 플랫폼 사용자의 63%가 비(非) 개발자다.
김서준 해시드 대표는 “초기 바이브 코딩은 개발자가 주도적으로 코딩하면서 AI가 보조하는 코파일럿 수준이었지만, 지난해 말 고성능 AI 모델이 잇따라 등장하면서 이제는 수 시간 만에 글로벌 시장에 배포 가능한 서비스를 만들 수 있는 수준이 됐다”라고 설명했다.
이어 이러한 변화는 스타트업 생태계에 적지 않은 영향을 미치고 있다고 진단했다. 그는 “과거 초기 스타트업은 최소 3~4명의 개발자가 필요했고, 개발 인건비가 전체 비용의 절반 이상을 차지했다. 하지만 바이브 코딩이 확산되면서 1인 창업자가 개발은 물론 마케팅, 영업, 재무, 회계까지 AI 에이전트로 처리한다. 투자 라운드를 건너뛰고 대형 스타트업을 키워내는 사례도 반복되고 있다”라고 말했다.
AI 네이티브 창업자 지원 프로그램, 나이트로 바이 해시드
이러한 변화에 대응하기 위해 해시드는 지난 2월 나이트로 바이 해시드(Nitro by Hashed)를 론칭했다. 김서준 대표는 나이트로 바이 해시드 론칭 배경에 대해 “바이브코딩을 연구하고 스타트업 생태계의 변화를 보면서 VC 역할에 대해 고민하게 됐고, AI를 공동 창업자로 활용하는 1인 창업자를 위한 새로운 형태의 투자 프로그램이 필요하다고 판단했다”라고 말했다.
나이트로 바이 해시드의 론칭 당시 프로그램명은 해시드 바이브랩스(Hashed VibeLabs)다. 해시드는 나이트로 서울 2026 게임데이를 기점으로 프로그램명을 나이트로 바이 해시드로 바꿨다. 김서준 대표는 “AI와 호흡하며 제품을 만들고 배포하는 환경이 F1 레이싱카의 질소(Nitro) 부스터가 터지는 느낌과 닮았다”라며 “소수가 빠르게 간다, 빠른 팀들이 서로의 속도를 끌어올리는 환경을 만든다는 의미에서 리브랜딩을 진행했다”라고 전했다.
나이트로 바이 해시드는 AI를 핵심 수단으로 활용하는 AI 네이티브 창업자를 대상으로 하는 극초기 투자 프로그램이다. 해시드는 “나이트로 바이 해시드를 소수 인원으로도 글로벌 시장성을 빠르게 검증하고 실제 매출과 지표로 성과를 증명하는 구조가 가능한지를 실험하는 프로그램으로, 기술 소개보다 실제 배포와 운영을 중심으로 창업팀을 검증하는 구조로 설계했다”라고 설명한다.
나이트로 바이 해시드는 사업계획서나 피치덱(투자 제안서) 대신 실제 배포한 서비스 URL과 데모를 기반으로 팀을 평가하고, 최종 선발과 동시에 투자를 집행하는 구조다. 해시드에 따르면 나이트로 바이 해시드에는 약 300개 팀이 지원했고, 최종 5개 팀이 선발돼 3월 3일부터 4월 24일까지 8주간 프로그램을 진행했다.
프로그램은 ‘주간 배포 스프린트(sprint)’를 기본 단위로 구성된다. 선발된 팀은 매주 서비스를 실제로 배포하고 그 결과를 바탕으로 진행 상황을 점검받는다. 별도 보고서나 중간발표 대신 해당 주에 배포한 결과물과 사용자 반응이 평가 기준이다. 또한 오픈소스 개발, 데이터 사이언스, 시장 적합성 검증 등 다양한 분야의 전문가 20여 명이 펠로우로 참여했다. 펠로우들은 팀별 주간 리뷰와 오피스아워를 통해 기술 설계, 데이터 전략, 보안 구조, 시장 진입 전략 등 구체적인 멘토링을 제공했다.
김서준 대표는 “나이트로 바이 해시드는 무엇을 만들지 판단하고 글로벌 시장에서 끝까지 실행할 수 있는 창업자를 발굴 및 지원하는 과정”이라며 “프로그램 운영 중 여러 시너지가 나는 것을 보면서 이제 완전히 새로운 유형의 창업 커뮤니티와 개발자 커뮤니티가 필요하다는 확신을 갖게 됐다”라고 전했다.
AI 네이티브 기업, GPTO·엘린·KYRO·GGUI
나이트로 서울 2026 게임데이에서는 8주간의 나이트로 바이 해시드 프로그램을 마친 4개 기업이 자사 서비스와 그간의 성과를 발표했다. 무대에 오른 기업은 ▲AI 답변 최적화 솔루션 ‘GPTO’를 선보인 어크로스 ▲AI 롤플레잉 채팅 플랫폼 ‘엘린(Elyn)’ ▲게이미피케이션 러닝 앱 ‘키로(KYRO)’ ▲AI 에이전트용 생성형 UI 프로토콜 ‘GGUI’다. 이들 모두 바이브 코딩을 기반으로 1인 창업자가 직접 서비스를 개발 및 운영하고 있다.
이재홍 어크로스 대표가 선보인 GPTO는 AI 답변 최적화 B2B 솔루션이다. GPTO는 주요 AI 플랫폼에서 브랜드나 서비스가 더 자주 언급, 추천되도록 최적화하는 AI 엔진 최적화(AEO) 및 생성형 엔진 최적화(GEO) 솔루션이다. 쉽게 말해 검색엔진에서의 노출을 높이는 검색엔진 최적화(SEO)의 AI 버전이다. GPTO는 지난해 9월 론칭 이후 7개월 만에 100개 이상 기업과 성과 사례를 만들었으며, 월 매출은 매달 2배 이상 성장해 4월 기준 10억 원을 돌파했다.
엘린은 박정환 대표가 바이브 코딩으로 개발한 AI 롤플레잉 채팅 플랫폼이다. 사용자가 직접 AI 캐릭터와 세계관을 만들고 그 안에서 이야기를 써 내려가는 서비스로, AI가 내놓는 어색한 답변을 교정하고 이전 맥락을 유지하는 ‘기억’ 기능을 추가한 것이 특징이다. 현재 매일 장편 소설 2만 권 분량의 데이터를 처리하고 있으며, 3월 기준 월간 활성 이용자(MAU) 1만 명, 월매출 3억 원을 기록했다.
안정우 대표가 개발한 키로는 달리기를 ‘땅따먹기’로 재해석한 모바일 러닝 앱이다. 달린 경로가 지도 위 나만의 영토로 표시되고, 다른 사용자의 영토를 빼앗으며 경쟁하는 구조다. 바이브 코딩으로 개발하는 과정을 SNS에 공유하며 입소문을 탄 덕에 별도 광고 없이 출시 3개월 만에 가입자 8만 명을 달성했다. 이용자 누적 러닝 거리는 24만 6000km이며, 전 세계 58개국 2500개 이상 지역이 영토로 기록됐다.
GGUI는 임완섭 대표가 개발한 AI 에이전트용 생성형 화면 구성(UI) 오픈소스 기술이다. 이를 이용하면 AI 에이전트는 이용자 연령, 성별, 서비스 사용 환경 등을 고려해 그에 맞는 UI를 실시간으로 자동 생성한다. MCP(AI 모델과 외부 도구를 연결하는 통신 표준)를 지원하는 에이전트나 앱은 별도 개발 없이 즉시 적용할 수 있으며, 오픈 프로토콜로 공개해 누구나 자유롭게 사용할 수 있다.
나이트로 서울 2026 게임데이는 바이브 코딩이 단순한 기술 트렌드를 넘어 창업 생태계를 바꾸고 있음을 보여주는 자리였다. 참여한 4개 팀은 1인 창업가임에도 월 수억 원의 매출, 수만 명의 이용자, 글로벌 시장 진출이라는 성과를 단기간에 만들어냈다. 이들 창업가는 AI가 개발과 운영의 상당 부분을 대신할 수 있게 되면서 기술 구현 능력이 아니라 무엇을 만들지, 어떤 결과물이 나올지, 서비스 개선 방향은 무엇인지를 빠르고 정확하게 판단하는 안목과 실행력이 중요하다고 입을 모았다. 김서준 대표 역시 “AI 도구로 실행의 문턱이 낮아진 만큼, 방향 설정과 품질 통제에 대한 책임은 더 중요해졌다”라고 강조했다.
댓글 0