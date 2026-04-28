“LG유플러스와 소버린 SASE 연내 출시 목표”…포티넷, 액셀러레이트 2026 개최

글로벌 네트워크 보안 기업 포티넷이 4월 28일 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 ‘포티넷 액셀러레이트 2026’를 개최하고, 급변하는 사이버 위협 환경에 대응하기 위한 차세대 보안 해법을 제시했다. 이날 포티넷은 AI 기반 ‘통합 보안 플랫폼’의 비전을 공유하고, LG유플러스와 국내 데이터 주권을 보장하는 ‘소버린 SASE’ 출시 계획을 밝혔다.
포티넷, AI 통합 보안 플랫폼으로 시장 선도
체리 펑(Cherry Fung) 포티넷 북아시아 총괄 대표는 환영사에서 “공격 표면이 확대되고, 지정학적 불안정성이 고조됨에 따라 비즈니스 전반의 보안 패러다임이 변하고 있다”며, “포티넷은 실제 고객 사례를 바탕으로 보안 체계를 강화할 수 있는 실무적인 인사이트를 공유하겠다”고 밝혔다.
밴 콘(Van Kon) 포티넷코리아 지사장 대행은 AI 확산과 엣지 컴퓨팅 확대에 따른 네트워크 구조의 변화를 진단했다. 그는 “IT 영역을 넘어 OT(운영기술) 보안이 중요해졌으며, 포티넷은 한국 시장에서도 산업 인프라 보호를 적극 지원하고 있다”고 말했다. 그러면서 “비용 절감과 가시성 확보를 위해서는 개별 솔루션을 파편적으로 운영하던 방식에서 벗어나, 네트워크와 보안을 하나로 융합한 통합 플랫폼 전략이 필수적”이라고 강조했다.
포티넷은 단일 OS인 ‘FortiOS’ 기반의 ‘포티넷 보안 패브릭’을 통해 50개 이상의 보안·네트워킹 제품을 통합 제공하며 운영 효율을 극대화하고 있다. 핵심 사업은 ▲보안 네트워킹 ▲통합 SASE ▲AI 기반 보안 운영 등 3대 축을 중심으로 전개된다. 특히 플랫폼에는 생성형 AI 어시스턴트 ‘FortiAI’가 탑재되고, 전용 하드웨어 ‘FortiASIC’을 결합해 AI 시대에 최적화된 위협 식별 및 자동 대응 성능을 구현한 것이 특징이다.
알렉 킴(Alec Kim) 포티넷 아시아태평양(APAC) 시스템 엔지니어링 컨설턴트(CSE) 총괄은 2026년 사이버 보안의 핵심 과제로 데이터 주권, 안전한 AI 사용, 사이버 복원력을 제시했다. 그는 “AI를 활용한 보안과 AI 자체를 보호하는 보안이 유기적으로 맞물려야 한다”며, “엔드포인트부터 클라우드까지 전 구간이 톱니바퀴처럼 맞물려 돌아가는 선제적 대응 체계가 핵심”이라고 설명했다.
LG유플러스, 연내 소버린 SASE 출시
이날 행사에는 LG유플러스가 전략적 파트너로 참여했다. 최종보 LG유플러스 엔터프라이즈 상품기획 담당은 ‘연결에 신뢰를 얹는다’는 키워드로 B2B 보안 사업 방향을 소개했다. LG유플러스는 포티넷의 ‘소버린 SASE’ 기술을 결합한 모델을 구상 중이며, 연내 상용화한다는 계획을 밝혔다.
소버린 SASE는 기업이 운영권과 소유권을 직접 통제하며, 데이터 현지화 및 규제 준수를 해결하는 자체 구축형 서비스다. 모든 데이터와 로그는 외부 유출 없이 국내에서 보호된다. 최종보 담당은 “과거 통신사의 KPI가 속도와 품질이었다면, 이제는 안전한 운영이 핵심 경쟁력”이라며, “통신 사업으로 쌓은 노하우를 통해 국내 고객의 커스터마이징, 저비용, 운영 대행 요구를 충족하겠다”고 말했다.
LG유플러스는 포티넷과 협업해 소버린 SASE 기반의 분산 보안의 표준(CSMA) 구축을 최종 목표로 제시했다. 기존 경계 기반 보안은 클라우드·AI 확산으로 이미 한계에 도달했다는 판단 아래, 분산된 환경 어디서든 일관된 보안 정책을 적용하는 구조를 지향한다는 의미다.
최종보 담당은 “포티넷은 국내 시장에 대한 높은 이해도, 글로벌 통신사 운영 사업 최다 공급 이력, 보안 전 영역을 아우르는 CSMA 역량 등을 갖춘 보안 기업”이라 평가하며, “단순한 제품 재판매 체계에서 벗어나 포티넷의 기술력과 LG유플러스의 인프라를 결합해 기술 로드맵을 이끌겠다”고 말했다.
LG유플러스는 자체 개발한 ▲알파키(고객별 AI 이상감지를 적용한 클라우드 기반 통합 계정관리 솔루션) ▲U+ 세이프 AI(AI를 안전하게 운영하기 위해 AI 모델, 데이터, 파이프라인을 보호하는 보안 솔루션) ▲U+ SASE(네트워크와 보안을 하나의 서비스로 결합한 생성형 AI 보안 플랫폼)를 핵심 컴포넌트로 삼아 보안 컴플라이언스를 준수하는 동시에 AI 기반 자율 보안망을 단계적으로 완성할 방침이다.
한편, 포티넷 액셀러레이트 2026의 오후 세션으로는 기술 트랙 및 비즈니스 트랙 총 8개 세션이 진행됐다. 전명선 우아한형제들 매니저는 포티넷 메일 보안 솔루션 도입 사례를 바탕으로 실무 운영 노하우를 공유했다. 이외에 ▲현대적 AI 데이터센터 보안 ▲에이전틱 SOC 플랫폼 ▲유니파이드 SASE ▲OT 보안의 진화 등 최신 보안 트렌드가 다뤄졌다.
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