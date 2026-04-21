자료조사부터 영상편집까지… 롯데이노베이트, 지능형 업무비서 공개

아이멤버 산하 5대 핵심 기술 라인업 배치
전문가 수준 심층 보고서 및 콘텐츠
자동 제작 지원하는 워크 4.0 초점
대화형 로봇 등 피지컬 AI 결합
가상과 현실 잇는 플랫폼 생태계 구축
롯데이노베이트가 오는 22일부터 사흘간 서울 코엑스에서 개최되는 국내 최대 정보통신기술 전시회 2026 월드IT쇼(WIS 2026)에 등판한다. 인공지능 전환 시대를 주제로 열리는 이번 행사에서 롯데이노베이트는 지능형 에이전트와 물리적 인공지능 분야의 최신 성과를 시연하며 시장 점유율 확대를 꾀한다.
이번 전시의 핵심은 통합 인공지능 플랫폼 아이멤버(Aimember)를 중심으로 재편된 5대 전문 브랜드 체계다. 개별적인 챗봇 도입 단계를 넘어 기업의 전방위적 업무 수행을 지원하는 통합 인프라를 선보인다는 구상이다. 여기에는 기업 맞춤형 비서인 아이멤버 워크를 비롯해 에이전트 경로를 설계하는 온플로우, 인간형 로봇 플랫폼인 로보, 서비스 운영 관리를 담당하는 런처, 개발 전용 플랫폼인 데브가 포함된다.
현장에서 가장 주목받는 기술은 최초로 베일을 벗는 아이멤버 워크 4.0 버전이다. 해당 솔루션은 인공지능이 스스로 다단계 정보를 수집하고 분석해 전문적인 보고서를 생성하는 심층 조사 기능을 탑재했다. 또한 문장을 기반으로 동영상을 제작하는 비전 스튜디오와 문서 결과물을 즉각 시각화하는 캔버스 기능을 통해 업무 효율을 높였다. 특히 여러 에이전트가 팀을 구성해 복합적인 과제를 협동 처리하는 다중 에이전트 시스템(MAS)도 한층 정교해졌다.
전시 공간은 발견, 연결, 경험이라는 세 가지 테마로 기획됐다. 방문객들은 브랜드를 탐색하는 단계를 지나 실제 플랫폼을 활용한 참여형 프로그램에 접속할 수 있으며, 산업군별 특화 솔루션이 적용된 구체적인 사례를 직접 확인하게 된다. 특히 실제 작동하는 피지컬 AI를 통해 도메인별 인공지능 도입 효과를 체감할 수 있도록 구성했다.
행사 기간 중 진행되는 컨퍼런스에서는 오현식 롯데이노베이트 인공지능혁신센터장이 연사로 나서 기업 현장에 즉시 투입 가능한 실행형 인공지능의 역할을 공유한다. 오 센터장은 이번 전시가 단순한 기술 과시를 넘어 기업의 비즈니스 가치를 실질적으로 개선할 수 있는 파트너십을 확보하는 자리가 될 것이라고 강조했다.
롯데이노베이트는 이번 신제품 공개를 기점으로 인공지능 에이전트와 물리적 제어 기술의 결합을 가속화할 방침이다. 이를 통해 국내외 시장에서 브랜드 인지도를 높이는 동시에 산업 현장의 업무 방식을 혁신하는 인공지능 전환의 선두주자로 자리매김한다는 전략이다.
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