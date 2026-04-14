경콘진, 상생 오픈이노베이션 참여기업 모집···현대·SK플래닛 협업 기회

경기도와 경기콘텐츠진흥원(이하 경콘진)이 AI(인공지능), XR(확장현실), AR(증강현실) 분야 스타트업을 대상으로 ‘2026년 상생 오픈이노베이션’ 제작지원 참여기업 모집에 나선다. 참여기업에게는 현대백화점·SK플래닛 등과의 실증 협업 기회와 함께 과제당 최대 8000만 원의 제작비, 전문 컨설팅, 투자 연계까지 패키지로 지원된다.
2023년 시작, 협업 전 단계 패키지로 지원
스타트업이 아무리 뛰어난 기술을 보유하고 있어도 시장 진입의 벽은 높다. 대기업이나 공공기관과 협업하려면 레퍼런스가 필요하고, 레퍼런스를 쌓으려면 협업 기회가 먼저 있어야 한다. 전형적인 닭과 달걀의 문제다.
상생 오픈이노베이션은 이 구조적 문제를 해소하기 위해 경콘진이 2023년 설계한 프로그램이다. 기술력은 있지만 판로가 없는 스타트업과 혁신 기술이 필요하지만 검증된 파트너를 찾는 대기업·공공기관을 연결하는 일종의 매칭 플랫폼 역할을 한다. 경기도 내 AI, VR, AR, XR 등 가상융합 스타트업을 중심으로 협업 프로젝트 발굴부터 실증 및 사업화 그리고 투자 연계까지 모든 단계를 패키지로 지원하는 것이 특징이다.
지원 구조는 5단계로 구성된다. 먼저 스타트업과 파트너사 간 초기 접점을 만드는 비즈미팅으로 시작, 실제 환경에서 기술을 검증하는 PoC(개념검증) 프로젝트를 수행한다. 이 과정에서 과제당 최대 8000만 원의 실증 제작비가 지원된다. 기술 개발과 동시에 전문 액셀러레이터와 함께 하는 밀착 컨설팅이 병행되며, 결과물을 시장에 공개하는 성과발표회를 통해 추가 파트너십과 투자 유치 기회로 연결될 수 있다. 프로그램 종료 후에도 비즈니스 매칭과 투자유치 연계 등 후속 지원이 이어진다.
상생 오픈이노베이션의 3년간 성과도 주목할 만하다. 누적 129개 스타트업을 지원하며 비즈미팅 424건, 컨설팅 150건 이상을 제공했다. 그 결과 누적 매출 266억 원 달성과 신규 일자리 240개 창출까지 기록했다.
대기업 중심에서 공공기관·중소기업으로 파트너 확대
2026년 상생 오픈이노베이션은 기존과 달라진 점이 있다. 대기업 위주였던 파트너 구조를 공공기관과 중소기업으로 확장한 것. 여기에 분야별 균등한 지원을 위한 4개 유형으로 파트너를 나눠 모집했다.
선정된 파트너와 과제는 ▲기술파트너(문제해결형) 현대백화점 AI 기반 마케팅 콘텐츠 자동화 ▲공간파트너(기술체험형) SK플래닛 AI 기반 AR 인터랙티브 관광 콘텐츠 ▲플랫폼파트너(데이터활용형) 어반플레이 AI 큐레이션 팝업 서점 시스템 ▲공공파트너(경기도형) AI 기반 말 산업 AR 도슨트 서비스 등이다.
유통업계 최전선에 있는 현대백화점이 AI 기반 마케팅 콘텐츠 자동화 과제 파트너로 나섰다. 이번 과제는 AI를 활용해 콘텐츠 제작 프로세스를 자동화하는 솔루션 개발을 목표로 한다. 선정된 스타트업은 현대백화점의 실제 마케팅 환경에서 솔루션을 실증할 수 있어 레퍼런스 확보에 유리하다. 유통·리테일 분야 B2B 사업 확장을 노리는 AI 스타트업에게 적합한 과제다.
OK캐쉬백, 시럽 등 디지털 플랫폼을 운영하는 SK플래닛은 AI와 AR을 결합한 관광 콘텐츠 개발 과제를 제시했다. SK플래닛의 과제는 단순한 AR 오버레이를 넘어 AI가 사용자의 위치, 관심사, 이동 패턴 등을 분석해 개인 맞춤형 콘텐츠를 제공하는 것이 핵심이다. SK플래닛이 보유한 위치 데이터 및 플랫폼 인프라와 스타트업의 XR 기술력이 결합될 경우 실제 서비스로 이어질 가능성이 높다는 점에서 주목된다. 스마트 관광, 지역 콘텐츠, 공간 기반 AR 솔루션 분야 스타트업에게 의미 있는 실증 무대가 될 전망이다.
서울 익선동, 연남동 등 주요 로컬 상권을 기반으로 콘텐츠 플랫폼을 운영해온 어반플레이는 팝업 스토어 형태의 서점에 AI 큐레이션 기술을 접목하는 과제를 내놨다. 팝업 서점을 찾는 방문객의 취향과 관심사를 AI가 분석해 도서를 추천하고, 공간 내 체류 경험 전체를 개인화하는 시스템 구축이 목표다. 팝업 스토어, 로컬 커머스, AI 추천 알고리즘 분야 기술을 보유한 스타트업이라면 도전해볼 만한 과제다.
올해 신설된 공공파트너 분야는 경기도의 주요 산업 중 하나인 말 산업과 AR 기술을 연결하는 과제를 수행해야 한다. AI 기반 AR 도슨트 서비스는 말 관련 시설 방문객이 스마트 기기를 통해 말의 품종, 역사, 훈련 방식 등을 실감형 콘텐츠로 체험할 뿐만 아니라 AI가 관람객의 질문에 실시간으로 답하는 인터랙티브 도슨트 기능까지 포함하는 형태다. 경기도 정책 사업과 직접 연계되는 만큼 공공 레퍼런스 확보를 원하는 XR·AI 스타트업에게 전략적 가치가 높은 과제다.
7년 이내 기업 대상으로 2단계 평가 진행
상생 오픈이노베이션의 지원 자격은 경기도 소재의 AI, XR, AR 프로젝트 수행 가능 중소기업이다. 사업 전환 7년 이내 기업이 대상이며, 도내 이전 창업 기업 및 예비창업자도 신청할 수 있다. 경기도 외 지역 기업의 경우 최종 협약 후 1개월 이내에 사업장을 이전하거나 지사를 설립하는 조건으로 지원이 가능하다.
평가는 2단계로 진행된다. 1차 서류심사를 통과한 기업은 2차 발표심사에서 ▲기술성(주제 적합성 및 기술력) ▲사업성(사업화 가능성) ▲수행능력(사업 역량) ▲실행력(실현 가능성) 등 네 가지 항목을 중점적으로 평가 받는다.
신청을 검토 중인 기업을 위해 오는 4월 22일 ‘상생 파트너스데이’ 과제 설명회가 개최된다. 파트너사와의 개별 미팅을 통해 자사 기술에 맞게 과제 내용을 조율할 수 있는 만큼 지원 전 적합성을 사전에 확인하는 기회로 활용할 수 있다.
신청은 5월 4일 오전 10시까지 경콘진 누리집 또는 전자우편을 통해 접수하면 된다.
경콘진 관계자는 “스타트업의 기술력과 대기업·공공기관의 현장 수요를 연결하는 접점으로서 상생 오픈이노베이션의 역할이 더욱 커지고 있다”면서 “올해는 파트너 다양화를 통해 더 많은 협업 기회를 만들어 나가겠다”고 전했다.
댓글 0