자유로운 높이 조절과 휴대 편리… 낚시-캠핑 등 어디서나 1초 완성

야외 활동이 잦아지는 시즌을 맞아 장소에 구애받지 않고 누구나 간편하게 사용할 수 있는 휴대용 간이 의자가 주목받고 있다. 바로 ‘코끼리 1초 휴대용 만능의자’가 그 주인공이다.
단 1초 만에 펼쳐지는 나만의 휴식 공간
‘코끼리 만능의자’의 가장 큰 특징은 압도적인 편리함이다. 제품명에서 알 수 있듯 단 1초 만에 의자를 완성할 수 있으며 끈 길이를 조절해 어깨에 메거나 가방에 넣어 다닐 수 있어 휴대성이 뛰어나다. 본체 무게는 약 1.2㎏으로 가볍지만 특수 소재를 사용해 최대 120㎏의 하중까지 견딜 수 있는 견고함을 자랑한다. 120개의 파츠와 110개의 버클 잠금장치, 버선 모양의 나선 구조 연결 방식이 제품의 안정성을 뒷받침한다.
12단계 높이 조절로 맞춤형 사용 가능
이 제품은 사용자의 체형이나 용도에 맞춰 높이를 세밀하게 조절할 수 있다. 1단(6㎝)부터 최고 12단(47㎝)까지 자유자재로 높이 조절이 가능해 바닥에 쪼그려 앉기 힘든 무릎 관절염 환자나 어르신들에게 특히 유용하다. 가사 노동이나 하우스 관리, 꽃 가꾸기 등 농사일에도 무릎 부담을 줄여주는 효과적인 도구가 될 것으로 보인다.
생활 속 전천후 아이템으로 활용
코끼리 만능의자는 활용 범위도 무궁무진하다. △아웃도어: 나들이, 피크닉, 낚시터, 캠핑, 야외 파티 △일상생활: 좌석이 없는 지하철이나 줄서기 상황, 사무실 내 비상용 의자 △특수 장소: 미끄러운 욕실 목욕 등 상황에 따라 다양하게 사용 가능하다. 바닥면에는 논슬립 미끄럼 방지 처리가 돼 있어 어디서든 안전하게 고정된다.
합리적인 가격과 구성
코끼리 1초 휴대용 만능의자는 1세트 2만9900원에 판매되고 있으며 2세트(1+1) 구매 시 3만9800원의 경제적인 가격으로 만나볼 수 있다. 본체 색상은 검은색이며 의자 받침대와 시트 부분은 시원한 스카이블루 색상이 적용됐다.
업체 관계자는 “가격 대비 활용도가 매우 다양해 가성비와 가심비를 모두 잡은 제품”이라며 “특히 무릎이 불편한 부모님을 위한 선물이나 등산, 낚시 동호인들에게 필수 아이템이 될 것”이라고 전했다.
댓글 0