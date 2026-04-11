‘달’ 돌고 온 아르테미스 2호, 지구 귀환…아폴로 17호 이래 첫 성과

  • 동아일보

  • 입력 2026년 4월 11일 11시 03분

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아르테미스 2호의 오리온 유인 캡슐이 미국 샌디에이고 인근 바다에 착수하는 모습. NASA 생중계 캡처
아르테미스 2호의 오리온 유인 캡슐이 미국 샌디에이고 인근 바다에 착수하는 모습. NASA 생중계 캡처
미국항공우주국(NASA)의 유인 달 탐사선 ‘아르테미스 2호’가 탐사를 마치고 지구로 돌아왔다. 우주비행사들은 미국 해군 함정에서 건강 상태를 확인한 후 우주센터로 귀환할 예정이다.

NASA는 10일(현지 시간) 생중계를 통해 “이날 오후 8시 7분경 아르테미스 2호의 오리온 유인 캡슐이 미국 샌디에이고 인근 바다에 착수했다”고 밝혔다. 1일 플로리다주 케네디 우주센터에서 발사된 지 열흘만이다.

아르테미스 2호는 발사된 이후 달 뒤편을 돌아 지구에서는 관측이 되지 않던 달 뒤편을 관측했다. 이번 탐사로 NASA는 앞으로 이어질 심우주 탐사의 기반을 다졌다는 평가를 얻었다.

아르테미스 2호의 오리온 유인 캡슐이 미국 샌디에이고 인근 바다에 착수하는 모습. NASA 생중계 캡처
아르테미스 2호의 오리온 유인 캡슐이 미국 샌디에이고 인근 바다에 착수하는 모습. NASA 생중계 캡처
아르테미스 2호의 귀환으로 승무원들은 아폴로 17호 이후 처음으로 달에 갔다 온 인류라는 기록을 갖게 됐다.

현재 우주비행사들의 건강 상태는 확인되지 않았다. 미국 해군은 오리온 캡슐에 MH-60 시호크 헬기를 파견해 우주비행사들을 존 P. 머사 상륙함(USS John P. Murtha·LPD-26)으로 데려올 예정이다. 우주비행사들은 머사함에서 건강 상태를 확인한 이후 휴스턴의 NASA 존슨 우주 센터로 이동할 예정이다.

#NASA#오리온 캡슐#미국 해군#우주비행사#아폴로 17호
최재호 기자 cjh1225@donga.com
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