‘달’ 돌고 온 아르테미스 2호, 지구 귀환…아폴로 17호 이래 첫 성과

미국항공우주국(NASA)의 유인 달 탐사선 ‘아르테미스 2호’가 탐사를 마치고 지구로 돌아왔다. 우주비행사들은 미국 해군 함정에서 건강 상태를 확인한 후 우주센터로 귀환할 예정이다.
NASA는 10일(현지 시간) 생중계를 통해 “이날 오후 8시 7분경 아르테미스 2호의 오리온 유인 캡슐이 미국 샌디에이고 인근 바다에 착수했다”고 밝혔다. 1일 플로리다주 케네디 우주센터에서 발사된 지 열흘만이다.
아르테미스 2호는 발사된 이후 달 뒤편을 돌아 지구에서는 관측이 되지 않던 달 뒤편을 관측했다. 이번 탐사로 NASA는 앞으로 이어질 심우주 탐사의 기반을 다졌다는 평가를 얻었다.
아르테미스 2호의 귀환으로 승무원들은 아폴로 17호 이후 처음으로 달에 갔다 온 인류라는 기록을 갖게 됐다.
현재 우주비행사들의 건강 상태는 확인되지 않았다. 미국 해군은 오리온 캡슐에 MH-60 시호크 헬기를 파견해 우주비행사들을 존 P. 머사 상륙함(USS John P. Murtha·LPD-26)으로 데려올 예정이다. 우주비행사들은 머사함에서 건강 상태를 확인한 이후 휴스턴의 NASA 존슨 우주 센터로 이동할 예정이다.
최재호 기자 cjh1225@donga.com
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