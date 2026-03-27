“임신해서 변한 줄”…가슴 크기 변화 방치하다 유방암 말기 진단

임신과 출산 과정에서 나타나는 신체 변화를 암의 초기 신호로 인지하지 못해 치료 시기를 놓치는 사례가 이어지고 있다. 실제 한 여성은 가슴 크기 변화와 유두 함몰을 단순한 호르몬 변화로 오해해 1년 넘게 방치했다가 결국 말기 진단을 받았다.
25일(현지시간) 영국 더선에 따르면 그레이터맨체스터 출신의 젬마 피쉬 씨(43)는 임신 중 오른쪽 가슴이 눈에 띄게 작아졌다. 그는 이를 호르몬 변화에 따른 일시적 증상으로 여기며 14개월간 방치했고, 그 사이 오른쪽 가슴은 왼쪽보다 3컵 사이즈나 더 작아질 정도로 수축됐다.
피쉬는 뒤늦게 유두가 안으로 말려 들어가는 함몰 증상까지 발견하고서야 병원을 찾았다. 2023년 2월 유방암 1기 판정을 받은 그는 즉시 오른쪽 유방 절제술을 받고 항암 및 방사선 치료에 돌입했다. 하지만 암세포는 이미 난소까지 퍼진 상태였다. 그는 2024년 1월 난소 제거 수술을 받았으나 결국 완치가 어려운 4기 진단을 받았다.
의료진은 해당 암이 에스트로겐을 기반으로 성장하는 ‘호르몬 수용체 양성 유방암’으로 확인됐다고 설명했다. 임신과 출산 과정에서 급격히 변하는 호르몬 환경이 암세포 증식에 영향을 미쳤을 가능성도 제기됐다. 현재 4살 딸을 둔 싱글맘인 그는 4기 상태를 유지하며 하루하루를 보내고 있다.
피쉬는 자신의 투병기를 공유하며 “임신 중에는 몸의 모든 부분이 변하기 때문에 암 신호를 대수롭지 않게 넘기기 쉽다. 가장 후회되는 것은 몸이 보내는 명확한 신호를 무시한 것”이라고 밝혔다. 이어 “조금이라도 이상하다면 의사를 찾아야 하며 예방이 치료보다 훨씬 낫다”고 강조했다.
전문의들은 유방암의 전형적 증상인 ‘멍울’이 없더라도 신체 변화를 예민하게 살펴야 한다고 경고한다. △양쪽 가슴 크기의 급격한 차이 △유두 함몰 또는 분비물 △피부 표면의 움푹 들어감 △겨드랑이 부종 등도 중요한 초기 신호로 꼽힌다. 특히 임신·출산기에는 호르몬 변화로 증상이 가려질 수 있어 더욱 주의가 필요하다는 설명이다.
최강주 기자 gamja822@donga.com
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