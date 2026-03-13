“문장 의미까지 이해”…KAIST, 차세대 점자 번역 엔진 개발

국내 연구진이 단순 글자 전환 뿐 아니라 문장의 의미까지 이해해 점자로 바꿀 수 있는 점자 번역 엔진을 개발했다.
KAIST는 가현욱 융합인재학부 교수 연구팀이 일반 글자를 시각장애인이 읽을 수 있는 점자로 변환하는 점역(點譯) 기술을 고도화한 차세대 점자 번역 엔진 ‘K-Braille(케이-브레일)’을 개발해 성능 검증을 마쳤다고 13일 밝혔다.
연구팀이 개발한 케이-브레일 엔진의 가장 큰 특징은 스스로 문장의 의미를 이해한 뒤 점자로 바꾼다는 점이다. 기존 점역 프로그램은 글자를 일대일 대응하는 점자로 바꾸는 방식이었다. 반면 새로 개발한 엔진은 형태소 분석과 문장 구조 분석을 통해 문장의 구조와 맥락을 분석한 뒤 이를 바탕으로 의미에 맞게 점자로 변환하게 된다.
이 엔진은 점자 규정을 100% 준수하는 것으로 나타났다. 연구팀은 기술의 정확도를 확인하기 위해 국립국어원이 구축한 국내 최대 규모의 점자 데이터셋인 ‘묵자-점자 병렬 말뭉치(NLPAK)’에 수록된 1만7943개 문장을 추출해 점역 결과가 실제 점자와 얼마나 일치하는지 전수 평가를 진행했다.
연구팀은 케이-브레일 엔진을 사회에 무상 환원할 계획이다. 이를 위해 무분별한 오픈소스 공개 대신 공공기관, 점자도서관, 보조기기 제조사 등과 공식적인 기술 이전 및 협력 체계를 구축해 기관과 기업들이 별도의 소프트웨어 라이선스 비용 없이 최신 점역 모듈을 활용할 수 있도록 한다는 방침이다.
한채연 기자 chaezip@donga.com
