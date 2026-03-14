“10년 체중 유지해도 다시 찐다?” 김신영 발언에 ‘요요’ 논쟁 [바디플랜]

“살을 빼고 10년 정도 유지하면 많이 먹어도 다시 찌지 않는다고 하잖나. 아니더라.”
개그우먼 김신영이 최근 방송에서 체중 관리 경험을 털어놓으며 다시 체중이 늘었다고 밝히자 온라인에서 ‘요요 현상’을 둘러싼 논쟁이 이어지고 있다. 체중을 오랫동안 유지했는데도 다시 살이 찔 수 있는 이유는 무엇일까.
김신영은 최근 예능 프로그램에서 과거 44kg을 감량한 뒤 10년 넘게 체중을 유지해 왔지만 최근 다시 살이 쪘다고 말했다.
그는 “그동안 너무 참았다는 생각이 들었다”며 “초코케이크 한 개를 다 먹고 국물 라면 3개에 비빔 2개, 짜장 2개까지 먹었다”고 폭식 경험을 털어놓기도 했다.
이 발언이 알려지자 온라인에서는 “정말 10년 유지해도 요요가 올 수 있느냐” “다이어트는 결국 평생 관리인가”라는 자조적인 반응이 이어졌다.
● “10년 만의 요요? 의학적으로는 다른 개념”
오상우 동국대일산병원 가정의학과 교수는 김신영 사례를 엄밀한 의미의 ‘요요 현상’으로 보기는 어렵다고 설명했다.
오 교수는 “요요 현상은 보통 체중 감량 이후 비교적 짧은 기간 안에 다시 체중이 증가하는 경우를 말한다”며 “10년 동안 체중을 유지했다가 다시 찐 경우는 의학적으로는 요요라기보다 단순한 체중 증가로 보는 것이 맞다”고 말했다.
전문가들에 따르면 체중이 다시 증가하는 데에는 다양한 요인이 작용할 수 있다. 폐경과 같은 호르몬 변화, 스트레스 증가, 생활 환경 변화 등이 대표적이다. 이 때문에 오랜 기간 체중을 유지했더라도 이후 체중이 다시 늘어날 가능성을 완전히 배제할 수는 없다.
● 어린 시절 비만이었다면 체중 관리 더 어려울 수 있어
특히 어린 시절 비만을 경험한 경우 성인이 된 뒤 체중 관리가 더 어려울 수 있다는 설명도 있다.
어릴 때 비만해지면 지방세포 수 자체가 많아지는 경우가 많다. 이후 체중이 다시 증가하면 지방세포가 빠르게 커지면서 체중이 더 쉽게 늘어날 수 있다는 것이다.
오 교수는 “어릴 때 비만해지면 지방세포 수가 많아지기 때문에 체중이 다시 증가할 때 더 빠르게 늘어날 수 있다”며 “소아 비만을 겪은 경우 성인이 된 뒤에도 체중 관리가 더 어려울 수 있다”고 말했다.
● 다이어트의 핵심은 ‘생활 습관 관리’
전문가들은 체중 감량 이후 몸이 원래 상태로 돌아가려는 생리적 반응도 체중 증가의 원인 중 하나라고 설명한다. 체중이 급격히 줄어들면 뇌와 호르몬 체계가 생존을 위해 반응하면서 에너지를 다시 저장하려는 방향으로 작동할 수 있다는 것이다.
오 교수는 “기름진 음식과 혈당을 빠르게 높이는 음식을 줄이고 꾸준한 운동을 하는 것이 중요하다”며 “특히 스트레스 관리와 충분한 수면이 체중 관리에서 중요한 요소”라고 강조했다.
또 “다이어트는 억지로 버티는 방식으로 접근하면 오래 유지하기 어렵다”며 “즐겁게 지속할 수 있는 생활 습관을 만드는 것이 체중 관리의 핵심”이라고 말했다.
최현정 기자 phoebe@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0