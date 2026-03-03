룰루랩, 엘앤씨바이오와 AI 3D 피부 진단 솔루션 국내 독점 계약 체결

AI 피부 분석 솔루션 기업 룰루랩은 의료·바이오 기업 엘앤씨바이오와 AI 3D 피부 진단 솔루션 ‘LuskinX(루스킨X)’의 국내 독점 판권 계약을 체결했다고 3일 밝혔다.
이번 계약에 따라 룰루랩은 엘앤씨바이오의 국내 병·의원 네트워크를 기반으로 자사의 정밀 피부 진단 솔루션을 병원 및 클리닉 시장에 확대할 계획이다.
루스킨X는 일반광·편광·UV 복합 촬영을 통해 홍조, 색소, 모공, 주름, 여드름 등 주요 피부 지표를 다각도로 분석하는 AI 3D 피부 진단 솔루션이다. 회사 측에 따르면 약 60개국, 500만 건 이상의 피부 데이터를 학습한 딥러닝 알고리즘을 적용했으며, 통합 점수뿐 아니라 항목별 깊이·크기·개수 등을 정량화해 제공한다. 룰루랩이 개발한 7가지 AI 분석 기술과 35건 이상의 관련 기술 논문을 기반으로 한다.
또한 진단 결과를 토대로 맞춤형 시술 추천과 예측 시뮬레이션, 시술 전·후 비교 리포트 기능을 제공해 상담 과정에서 데이터 기반 의사결정을 지원하는 구조다.
이번 협업을 통해 룰루랩은 엘앤씨바이오의 대표 제품 ‘리투오’를 비롯한 주요 시술 솔루션과 연계한 데이터 기반 상담 환경을 제공하게 된다.
최용준 룰루랩 대표는 “AI 피부 진단은 이제 단순 보조 도구를 넘어 의료 의사결정을 지원하는 핵심 인프라로 자리 잡고 있다”며 “이번 협업은 ‘진단-추천-시술-결과 비교’까지 연결되는 통합 뷰티 및 의료 AI 플랫폼 모델을 제시한다는 점에서 의미가 크다”고 말했다.
이어 “엘앤씨바이오와 함께 국내 의료 시장 내 데이터 기반 정밀 시술 환경을 확대하고, 나아가 글로벌 시장에서 K-뷰티테크의 경쟁력을 강화해 나가겠다”고 밝혔다.
