“소변줄기 약해졌어요”…‘큰 일교차’ 중년남성은 괴롭다

아침 저녁으로 일교차가 큰 봄철에는 소변 줄기가 약해지거나 ‘소변이 바로 나오지 않는다’고 호소하는 중장년 남성들이 늘어 난다. 소변을 봐도 시원하지 않거나, 자다가 여러 번 깨어 화장실을 들락거린다면 전립선비대증을 의심해 볼 수 있다.
25일 의료계에 따르면 전립선비대증은 중장년 남성에게 흔히 나타나는 질환으로 전립선이 커지면서 요도를 압박해 다양한 배뇨장애를 유발한다.
노화에 따른 성호르몬 변화가 주요 원인으로 알려져 있으며, 전립선세포 내 남성호르몬 수용체의 변화도 전립선 비대를 촉진한다. 비만과 당뇨 같은 대사증후군 역시 발병 위험을 높이는 것으로 알려져 있으며, 특히 일교차가 큰 봄철에는 기온 변화로 교감신경의 긴장도가 높아지고 방광 수축이 잦아져 배뇨 증상이 악화되는 경향이 있다.
전립선은 방광 바로 아래에서 요도를 감싸는 구조를 가지고 있어, 전립선이 커지면 하부요로 증상이 빠르게 나타난다. 소변 줄기가 약해지는 세뇨, 소변이 바로 나오지 않는 요주저, 배뇨 후에도 시원하지 않은 잔뇨감, 수면 중 여러 번 깨어 화장실을 찾게 되는 야간뇨, 화장실을 자주 찾게 되는 빈뇨 등이 대표적이다.
이러한 증상은 단순한 불편함을 넘어 삶의 질을 크게 떨어뜨린다. 치료를 미루면 요로감염, 요실금, 급성요폐, 만성방광기능부전으로 악화될 수 있고, 심하면 신장 기능 저하로 이어져 전신 건강을 위협할 수 있다.
전립선비대증 치료는 증상의 정도와 전립선 크기에 따라 달라진다. 초기에는 생활습관 조절만으로도 증상이 완화될 수 있다. 규칙적인 운동, 저녁 시간대의 수분 조절, 카페인·알코올 제한, 오랜 시간 앉아 있는 습관 개선 등이 대표적이다.
하지만 증상이 중등도 이상이거나 일상생활에 지장을 줄 정도로 불편해지면 약물치료가 필요하다. 약물치료는 알파차단제나 5α 환원효소 억제제 등을 사용하여 증상을 완화하는 방식이다. 알파차단제는 전립선과 방광근을 이완해 배뇨를 돕고, 5α-환원효소 억제제는 전립선의 크기를 줄이는 데 효과적이다.
약물치료로 충분한 개선이 어려운 환자에게는 수술적 치료가 권장된다. 경요도적 전립선절제술(TURP)과 홀렙(HoLEP)이 대표적인 표준치료며, 최근에는 회복이 빠르고 사정기능 보존율이 높은 ‘리줌’(Rezum)과 같은 최소침습치료법도 주목받고 있다.
리줌은 내시경적으로 전립선요도에 접근해 비대해진 전립선 조직 내에 수증기를 방출해 수증기 에너지로 전립선 조직을 파괴해 제거하는 최소 침습적 치료법이다. 수술 시간이 짧아 마취에 대한 부담감을 줄일 수 있으며 입원 기간을 최소화할 수 있어 기저질환이 많은 고령의 환자에서도 안전하게 시행할 수 있다.
박민구 고려대학교 안암병원 비뇨의학과 교수는 “전립선비대증은 나이가 들어감에 따라 진행하는 질환이기 때문에, 초기에 정확한 진단을 받고 적절한 치료를 시작하는 것이 삶의 질은 물론 건강을 유지할 수 있는 비법”이라며 “‘나이가 들면 다 그런거지’ 하며 불편한 증상들을 그냥 넘기다보면 약물이나 수술적 치료로도 회복이 어려운 상황까지 진행돼, 노년의 생활을 소변줄을 유치하거나 자가도뇨법을 시행하며 지내게 되는 경우도 있다”고 말했다.
그는 “리줌을 비롯한 전립선의 최소침습치료법들은 기존의 표준수술법들에 비해 통증이 적고 회복이 빠르며, 사정기능을 비롯한 성기능을 보존할 수 있다는 장점이 있다”며 “수술의 위험도나 부작용이 현저히 낮기 때문에 진단과 치료를 두려워하지 말고, 중년 이후 나타난 배뇨 증상이 있다면 즉시 비뇨의학과 전문의의 진료를 받는 것이 중요하다”고 조언했다.
