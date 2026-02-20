새샘 “아이패브릭으로 동대문 원단 시장 디지털화에 시동” [경북대 X IT동아]

※ 경북대학교 창업지원단은 SKT와 함께 스타트업 대상 ‘창업도약패키지(대기업 협업 분야)’를 운영합니다. 스타트업의 아이디어와 기술력을 대기업과의 협업을 기반으로 활성화해 혁신 성장을 이끕니다. IT동아는 경북대학교·SKT 협업 분야 창업도약패키지에 참여한 유망 스타트업을 소개합니다.
“학생 신분으로 동대문 원단 시장을 방문하면 원단 샘플(스와치)을 구하기가 힘들다. 상인 입장에서도 시간과 공수를 들여 샘플북을 하나하나 만드는 거다 보니 대량으로 구매할 사람한테 줄 수밖에 없다. 10년 정도 시장을 드나들면서 이를 디지털화하면 어떨까라는 생각이 들었고, 그렇게 AI 기반 원단 전문 중개 플랫폼 아이패브릭을 구축했다”
강지현 새샘 대표는 의류 디자인, 패션 관련 학과를 졸업한 이후 13년 간 패션업계에 종사했으며, 경력 중에는 2년 간 서울패션위크 서울컬렉션을 기획하고 관리하는 총괄 업무도 수행할 정도로 실력을 인정받고 있다. 그런 그에게 있어 동대문 원단 시장을 찾아다니는 것은 일상적인 일이지만 10여 년이 지난 지금도 여전히 스와치를 구하기 어려운 게 현실이다.
처음에는 강지현 대표도 패션 브랜드를 만들고 해외 판매 위주로 사업을 진행했지만, 코로나 19를 계기로 상황이 바뀌었다. 브랜드 운영 자체는 괜찮았지만 코로나 19로 물류비가 폭등하며 판매량이 줄었고 자연스레 주변을 되돌아보는 상황이 됐다. 그때 마주한 것이 바로 동대문 원단 시장을 돌아다니는 자기 자신이었고, 샘플을 구하러 다니던 본인과 같은 디자이너들을 돕기 위해 아이패브릭 플랫폼을 만들었다. 강지현 새샘 대표와 대담을 나눠봤다. AI 기반 원단 중개 플랫폼이란 어떤 서비스인가?
아이패브릭은 AI 기술로 원단 판매를 중개하는 플랫폼이다. 왜 원단 판매를 별도로 중개하는지를 이해하려면 이 시장에 대한 상황부터 짚고 넘어가야 한다. 강지현 대표는 “많은 패션 디자이너들이 1인 기업 형태로 일하며, 계절에 맞춰 1년에 네 번씩 새 제품을 디자인한다. 이 과정에서 트렌드에 맞게 원단을 수급한다. 원단은 하나하나 만져보고 선택하지만, 이미 사용해 본 원단 같은 것은 비대면으로 주문하기도 한다”라면서 “다만 디자이너들의 수급량이 의류업체에 비해 소량구매하다 보니 상대적으로 주문량이 많거나 구매 가능성이 확실한 경우에만 스와치를 준다”라고 말했다.
이런 상황에서 비대면으로 원단을 구매하려는 경우에 아이패브릭을 활용할 수 있다. 강지현 대표는 서비스 상에서 입점 업체의 스와치를 별도로 판매하고, 고객이 샘플 구매를 원하면 입점 업체와 연결한다. 입점 업체 규모나 서비스 현황을 물었다. 강지현 대표는 “동대문 원단 시장 안에 4300개 업체가 있고, 한 업체당 수백 개 이상의 원단을 보유한다. 중복도 있고 혼방에 따라 제각각이다. 전 세계적으로는 250만 개 이상의 원단이 존재한다”라면서 “아이패브릭 플랫폼은 개발을 끝냈고, 오는 3월부터 본격적으로 사업을 시작할 예정이다. 앞서 시범 단계에서는 34개 업체 업체가 참가했다”라고 덧붙였다.
시범 단계에서는 어떤 가능성을 확인했을까. 강지현 대표는 “서울이라면 인력이 들어도 직접 가서 가져오는 게 빠르다. 하지만 샘플을 가지고 있다면 비대면으로 구매해도 무방하고, 메인 디자이너가 직접 선택한 샘플을 서브 디자이너가 온라인으로 수급하는 것도 가능하다. 원단을 가져와서 배송하는 시간을 모두 고려하면 이틀 정도는 더 빠른 편이고, 이외 지역은 사흘정도 아낄 수 있다”라면서, “사업자등록을 하지 않은 개인 이용자도 많았고, 반품을 하지 않아도 되는 범용 원단 구매율이 매우 높았다. 약 90%가 재구매로 이어졌다”라고 말했다.
하지만 원단을 디지털화하더라도 실물을 구현할 수는 없다. 패션 시장 자체는 최신 트렌드더라도 원단 시장은 여전히 사람이 발품을 팔아서 만져보고 사는 게 실물 촉감 때문이다. 이런 부분을 해소하기 위해 강지현 대표도 많은 부분을 고민했고, 이미지 품질과 스와치 수급, AI 고도화로 이 문제에 접근하고 있다.
강지현 대표는 “원단은 아무리 디지털 시대가 오더라도 아날로그로 남는 분야다. 우리 역시 디지털의 어려움을 이해하고 직접 만져보도록 스위치를 판매하는 거다. 그래도 가능한 구매자가 많은 원단을 볼 수 있도록 최대한 표준 촬영 환경에서 색상과 질감을 촬영해 올려둔다. 물론 사용자 모니터에 따라 표현이 다르므로 큰 의미는 없지만 작업은 하고 있다”라고 말했다.
이어서 “AI를 활용해 색상, 패턴, 질감, 가격 측면에서 소비자 맞춤형 원단 추천 서비스를 제공한다. 넷플릭스처럼 평소 선호하는 원단의 구성을 자동으로 분석해 적당한 원단을 제공한다. 또한 사용자가 보유한 원단 사진이나 의류 등을 촬영하면 AI가 이미지의 원단 유사도, 소재 등을 분석한 뒤 클라우드 데이터베이스 상에서 비슷한 원단, 특정 조건에 맞는 원단을 검색하는 기능도 구현했다”라고 말했다.
아이패브릭의 AI 원단 매칭 추천 서비스와 원단 이미지 질감 서비스는 2월 중 이미 공식 서비스로 출시되었으며, 원단을 입력하면 AI로 의류를 매핑해 가상으로 입어보는 서비스도 시범 도입에 들어갔다. 내 전신이 보이는 정면 사진을 업로드하면 AI가 얼굴을 인식하고, 의류와 원단을 선택하면 3D 모델링으로 해당 의류를 입은 내 모습을 볼 수 있다. 강지현 대표는 해당 기능을 통해 디자이너들이 더욱 간편하게 예상 의류를 만들 수 있을 것으로 본다. 새샘의 사업성장, 그 이면에 경북대학교·SKT 도움 자리잡아
새샘이 나름의 시장을 구축해 나가는 데는 강지현 대표 본인의 역량이 크지만, 그 이면에는 스타트업의 성장을 지원하는 정부지원 사업이 보탬이 되고 있다. 강지현 대표는 지난해 3월 경북대학교 창업지원단이 진행하는 2025년도 창업도약패키지(대기업 협업형)에 선발되어 SK텔레콤과 함께 협업해오고 있다. 창업도약패키지는 창업 후 3년 초과 7년 이내 도약기 창업 기업을 창업진흥원이 지원하는 제도며, 경북대학교 창업지원단은 주관기관으로 새샘을 지원해 왔다.
대기업 협업형인 만큼 SK텔레콤과 함께 ▲ 패브릭 디지털 트윈 및 디지털 카탈로그 구축 ▲ AI 원단 맞춤 분석 및 추천 ▲ 3D 가상 원단 시뮬레이션 ▲ 자연어 검색 기반의 AI 원단 이미지 검색 시스템 구축 등을 논의했고, 이중 AI 원단 매칭 추천 서비스와 원단 이미지 질감 서비스, 3D 의류 매핑 서비스는 자체적으로 구현을 완료한 상황이다. 강지현 대표는 “SK텔레콤의 도움으로 현재 SK텔레콤 스타트업 랩에 입주해 긴밀하게 소통을 이어오고 있다. SK담당자들 모두가 친절하게 잘 대응하고, 협력에 관해 꾸준히 노력하고 있다”라고 소개했다.
주관기관인 경북대학교 창업지원단 역시 도약기 스타트업의 사업 확장을 위한 7개의 프로그램을 통해 사업을 지원 중이다. 프로그램은 ▲투자 역량 강화 멘토링 및 상담회, 기술보증기금과 함께 정책 금융 연계를 지원하는 ‘K-스케일업데이’ ▲ 해외 네트워크 및 IP 확보를 지원하는 ‘오픈 글로벌 로드’ ▲아이엠뱅크와 함께 창업기업과 DGB 계열사의 공동 사업화를 모색하는 ‘밸류 이노베이션 프로그램’ ▲ 전문 연구개발 컨설팅 및 기술개발 계획을 지원하는 ‘테크업+’ ▲ ESG 및 관련 인증 용 ‘ESG-비즈 업’’ ▲ 지역 거점 선도기업과 창업기업을 소개하는 ‘대구경북 스타트업 페스티벌’ ▲ 언론홍보 및 숏폼 영상 제작 등을 지원하는 ‘애드업 스타트업 언론홍보 지원’으로 구성된다.
강지현 대표는 “서비스를 구축하는 데 있어서 많은 도움을 받고 있다. 플랫폼이나 기술을 개발할 때 구체적인 계획 수립이나 비용 지출을 잘 계산해야 하는데 이 부분에 실질적으로 도움을 받고 있다. 사업화의 약 절반 가량에 해당하는 중요한 부분”이라면서 “창업지원단 측에서 다각적으로 도와주기 위해 노력한다. 기술보증기금의 기업평가도 직접 조율하고, 원활한 평가를 위한 자금 흐름 등에도 도움을 줬다. 스케일업, 투자 관련 멘토링과 프로그램 구축과 관련된 멘토링도 받았다. 늘 빠른 응대와 원활한 사업화를 위해 도움을 받고 있다”라고 답했다. “올해 목표는 투자 유치·매출 달성··· 원단 시장의 디지털화 이뤄낼 것”
새샘의 아이패브릭은 이제 사업화 채비를 마치고 본격적인 상업화에 시동을 건다. 강지현 대표는 “서비스는 완성했고 입점 판매처를 늘리기 위한 준비 중이다. 서비스 초기에는 무료로 제공하고, 직접 발로 뛰며 사업자 확보에 나설 계획이다. 올해는 새샘의 사업 아이템을 국내 시장에 본격적으로 소개하고, 투자 유치는 물론 목표한 매출을 달성해 보이겠다”라며 올해 목표를 정리했다.
강지현 대표가 도전하는 동대문 시장은 유독 스타트업에게 문턱이 높다. 1세대 스타트업으로 동대문 도매 및 국내외 소매업자를 연결하는 서비스를 만들었던 ‘링크샵스’, 데이터 기반 K-패션 도매 플랫폼과 수출을 중개했던 ‘골라라’ 등의 서비스가 사업을 시작했다 접었고, 쉐어그라운드나 딜리셔스는 꾸준히 사업을 개선해 사업을 이어오고 있다. 강지현 대표가 건드리는 원단 시장 역시 어려운 시장일 것으로 예상된다.
그래도 강지현 대표 본인이 10여 년 이상 디자이너로 활동하며 원단 시장의 생태를 파악해 왔고, 원단 사업자는 물론 지역 거점 디자이너를 대상으로 해 생존성을 높였다. 변곡점에 접어든 새샘의 성공적인 시장 안착을 기대해 본다.
