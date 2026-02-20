코딩 몰라도 앱 만든다고? 바이브 코딩, 직접 해보니

코딩의 ‘코’자도 모르지만 익히 들어 봤던 ‘바이브 코딩(Vibe Coding)’에 도전해봤다. 최근 화두가 된 바이브 코딩은 코드를 수동으로 작성하는 대신 AI에게 자연어로 지시해 결과물을 만드는 최신 소프트웨어 개발 방식이다.
코딩에 익숙하지 않은 비개발자도 AI 도구를 활용해 원하는 앱을 만들 수 있다는 점에서 유명세를 탔다. 말 그대로 결과물의 느낌(Vibe)을 확인하며 앱을 완성한다는데, 과연 A부터 Z까지 가능할지 직접 해봤다.
바이브 코딩이란?
원리는 간단하다. ‘사람이 기획하고, AI가 구현하는’ 구조다. 사용자가 머릿속 아이디어를 설명하면, AI가 코드 작성부터 배포까지 돕는다. 원리만큼 사용 방법도 쉽게 느껴졌다. 바이브 코딩 도구를 선택하고, 프롬프트 명령을 입력하고, 코드 수정 작업을 거쳐 배포하면 끝난다.
하지만 바이브 코딩 도구 선정부터 난항을 겪었다. 도구는 생각보다 더 다양했다. 코딩 지식이 필요 없는 초보자용(노코드 또는 로우코드 수준)부터, 엔터프라이즈용, 전문가용까지 있다. 우리에게 흔한 챗GPT나 제미나이(Gemini) 등 AI 챗봇도 코딩 작업을 지원하기 때문에 넓은 의미에서는 바이브 코딩 도구로 볼 수 있지만, 보통은 커서(Cursor), 클로드 코드(Claude Code) 같은 AI 통합 개발 환경(IDE)을 일컫는다.
AI 도구 고르기
도구는 성능, 비용에 따라 나뉜다. 웹 기반 또는 설치형으로도 구분된다. 대표적으로 ▲커서 ▲클로드 코드 ▲깃허브 코파일럿(GitHub Copilot) ▲안티그래비티(Antigravity) ▲윈드서프(Windsurf) 등이 개발 도구에 AI가 통합된 설치형이다. 최근에는 설치형 코딩 AI 에이전트 ‘오픈클로(OpenClaw, 구 몰트봇)’가 오픈소스로 등장해 화제를 모으기도 했다. 또한 ▲구글 AI 스튜디오(Google AI Studio) ▲레플릿(Replit) ▲러버블(Lovable) ▲볼트(Bolt.new) 등 웹브라우저 기반 서비스는 초보자에게 더 적합하다.
파이썬이나 자바스크립트가 개발 용어라는 정도만 아는 입장에서는 가장 유명한 도구부터 써보려 했으나, 월 20달러(약 2만 8000원)의 비용과 중급자용이라는 점이 걸림돌이었다. 사용량에 따라 과금되는 클로드 코드도 초보자에게는 진입장벽이 높았다.
그래서 가장 접근성이 좋고 무료 체험이 가능한 레플릿을 활용했다. 더불어 구글 클라우드가 제공하는 웹 기반 구글 AI 스튜디오와 파이어베이스 스튜디오(Firebase Studio, 구 Project IDX)도 사용해보기로 했다. 모두 웹 기반 프로토타입 제작을 지원해 간단한 생성형 AI 애플리케이션 개발에 적합하다는 설명이 붙었다. 더불어 파이어베이스 스튜디오는 인증 등 실제 서비스가 가능한 수준의 백엔드가 필요한 앱 개발을 지원한다.
레플릿 사용해보니
기획자 입장에서 어떤 앱을 개발할지 정하는 것도 중요한 부분이다. 바이브 코딩으로 시도해볼만한 간단한 프로젝트는 많지만, 사실 코딩 지식이 적으면 난이도를 파악하기도 어렵다. 대략 날씨 앱, 할 일 관리 앱, 금 시세 추이 변동 알림 앱, 쇼핑몰 앱 등을 고민해봤다. 이번에는 ‘음식 메뉴 추천 및 레시피 웹앱’을 만들어보기로 했다.
레플릿은 별도 설치 없이 구글 계정으로 로그인하면 바로 쓸 수 있었고, 페이지 구성이 AI 챗봇 서비스와 유사해 익숙했다. 채팅 인터페이스에 “음식 메뉴 추천을 주제로 한 레시피 웹앱을 만들어 줘. 사용자의 기분이나 날씨에 따라 메뉴를 추천하고, 레시피를 알려 줘. 또한 사람들이 함께 투표해서 메뉴를 선정하고 결과를 실시간으로 볼 수 있게 해줘”라고 입력했다.
코딩이다보니 모든 언어가 영어인 점도 어려움 중 하나였지만, 한국어로 입력해도 약 3분 만에 프로토타입을 생성해줬다. 웹 번역기를 사용하면 한국어로 표기되는데, 서비스 내 언어를 한국어로 요청하면 만들어준다. 설명과 함께 미리보기 화면이 나온다. 새 탭에서 볼 수도 있다. ‘FlavorMatch’라는 앱 이름을 붙여줬다. 메인 화면에는 ‘무엇이 땡기냐?(What are you craving?)”는 텍스트가 나타났다.
실제 작동도 무리없이 됐다. 기분과 날씨를 정하고, 기타 요청사항에 ‘매운 음식’ 등을 입력하면 추천 메뉴와 함께 재료, 요리 방법이 표시됐다. 다만 메뉴 사진이나, 정보 출처 표기는 없었다. ‘레시피 저장’ 메뉴는 요청하지 않았지만, 사람들이 상호작