60∼70대 기억력 감퇴, ‘나이 탓’ 대신 ‘두뇌영양 보충’이 답

CJ웰케어
기억력 떨어지면 자신감도 하락… 가족과 사회로부터 소외 가능성
오래된 기계 작동할 때 뻑뻑하듯 나이 들며 뇌도 ‘기름’이 마른 것
뇌세포 정보전달 포스파티딜세린, 12주 섭취로 기억력-인지력 개선
최근 들어 단어가 입안에서만 맴돌거나 가까운 사람의 이름조차 바로 떠오르지 않아 당혹스러웠던 적이 있는가. 대다수 60·70대는 이를 노화로 인한 어쩔 수 없는 현상이라 믿으며 서글픈 마음으로 받아들인다. 하지만 전문가들은 기억력이 떨어진 것 같다고 느끼는 지금이 바로 기억력 관리에 집중해야 할 때라고 입을 모은다. 우리 뇌는 적절한 영양 공급과 관리가 이뤄지면 충분히 다시 활성화될 수 있는 ‘회복력’을 지니고 있기 때문이다.
기억력 감퇴는 가족과 사회로부터의 소외를 유발한다. 자녀가 며칠 전 했던 말을 잊어 똑같은 질문을 반복하거나 모임의 약속을 깜빡하는 일이 잦아지면 주변 사람들은 점차 대화를 줄이게 된다. “말해봐야 또 잊어버리는데”라는 자녀의 체념은 부모를 ‘뒷방 늙은이’의 비참함으로 몰아넣는다.
이때 소외감이 두려워 스스로 입을 닫고 대화를 피하는 것은 해결책이 아니다. 오히려 뇌 신경망을 다시 연결해 기억력을 개선하려는 능동적인 노력이 필요하다. 두뇌 속 기억 기능을 튼튼하게 보수해 상대의 말을 정확히 기억하고 적절한 판단을 할 수 있게 되면 자녀나 지인과의 관계에서도 당당한 존재감을 되찾을 수 있다. 가족에게 짐이 되는 비참한 노후를 살 것인가, 스스로 주도하는 당당한 노후를 살 것인가는 전적으로 기억력을 어떻게 관리하느냐에 달려 있다.
기억력 저하, 머리가 나빠진 게 아니라 ‘기름’이 마른 것
기억력이 예전 같지 않은 이유는 지적 능력이 떨어져서가 아니다. 뇌세포를 감싸고 정보를 전달하는 통로인 ‘신경세포막’이 나이가 들면서 딱딱해지고 뇌로 가는 혈액순환이 원활하지 않아 영양 공급이 더뎌진 탓이다. 뇌세포를 보호하고 정보 전달에 관여하는 핵심 성분인 포스파티딜세린이 고갈되면 뇌는 서서히 굳기 시작한다. 이는 마치 오래된 기계에 기름이 마르고 부품이 낡아 작동이 뻑뻑해지는 것과 같다.
포스파티딜세린, 두뇌 기능을 유지하기 위한 필수 성분
포스파티딜세린(PS)은 뇌의 신경세포막 내층에 존재하면서 신경세포 간 신호 전달을 활성화하고 세포의 생존을 조절하는 중추적인 역할을 한다. 그러나 노화가 진행되면 뇌세포막 속 포스파티딜세린의 양이 급격히 감소하게 되는데 이로 인해 신경세포막과 세포 간 신호 전달 체계에 이상이 생겨 기억력 감퇴와 인지력 저하가 나타난다. 포스파티딜세린은 뇌세포 내막의 10% 이상을 차지하지만 체내에서 충분히 합성되지 않고 노화와 함께 자연 감소하므로 외부로부터의 직접적인 보충이 반드시 필요하다.
12주 섭취로 기억력과 인지력 개선 효과
대두에서 추출한 포스파티딜세린은 노화로 줄어드는 체내 성분을 보충할 수 있는 검증된 기능성 원료다. 미국 식품의약국(FDA)과 한국 식약처로부터 두뇌 건강 기능성을 인정받았으며 다수의 인체시험을 통해 인지 개선 효과를 입증했다. 실제 연구에 따르면 평균 연령 60.5세의 환자들에게 12주간 매일 300㎎의 포스파티딜세린을 투여한 결과 기억력은 13.9년, 학습 능력은 11.6년이 젊어지는 유의미한 효과를 보였다. 또한 전날 본 사람에 대한 인지능력(7.4년 연장)과 숫자 암기 능력(3.9년 연장)도 크게 향상됐다. 65∼78세 노인 대상 시험에서는 얼굴과 이름을 연계해 인식하는 능력이 개선됐으며 50∼90세 남녀 대상 시험에서도 집중력과 정신적 유연성 등 전반적인 인지 기능이 향상됐다. 이러한 효과는 보통 섭취 4∼12주 사이에 가시화되며 식물 유래 성분으로서 장기 복용 시의 안전성 또한 우수한 것으로 평가받는다.
은행잎 추출물, 신경세포 보호와 두뇌 혈류 최적화
은행잎 추출물 역시 기억력 개선과 뇌 기능 장애 치료에 널리 활용되는 기능성 원료다. 핵심 성분인 플라보노이드, 징코라이드, 빌로발리드는 각기 다른 기전으로 뇌를 보호한다. 플라보노이드는 항산화 및 항염 작용을 통해 미세혈관을 보호하고 뇌세포 간 시냅스 기능을 지원한다. 징코라이드는 혈소판 활성 인자를 억제해 혈전 형성을 막고 혈관 내 염증을 완화한다. 빌로발리드는 세포 내 에너지 공장인 미토콘드리아를 안정시켜 신경세포의 손상을 직접적으로 방어한다. 이러한 복합 작용을 통해 은행잎 추출물은 뇌세포를 파괴하는 활성산소를 제거하고 신경 시냅스 생성을 촉진한다. 동시에 뇌 미세혈관을 확장해 산소와 영양분이 원활히 공급될 수 있도록 돕는다.
포스파티딜세린과 병용 시 인지력·기억력 개선 시너지
인체시험 결과 알츠하이머 및 혈관성 치매 환자들이 매일 은행잎 추출물 240㎎을 24주간 섭취했을 때 인지 기능과 신경정신적 증상이 모두 개선됐다. 또한 폐경기 여성과 건강한 성인을 대상으로 한 시험에서도 기억력 개선 효과가 명확히 나타났다. 결론적으로 은행잎 추출물은 뇌세포의 노화와 퇴행을 억제하고 두뇌 혈액순환을 촉진함으로써 기억력과 인지력을 향상시킨다. 이는 신경세포막의 기능을 정상화하는 포스파티딜세린과 함께 섭취할 경우 두뇌 건강관리에 있어 더욱 강력한 상호 보완적 시너지 효과를 기대할 수 있게 한다.
