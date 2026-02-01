추위에 좁아진 소변 길… 온열 좌욕으로 82% 개선

자다가도 대여섯 번씩 오줌이 마려워 깨고 화장실에 다녀와서도 남은 느낌에 찜찜하다. 기침, 재채기로 나도 모르게 찔끔찔끔 오줌을 지리면서 생긴 악취는 자존감을 떨어뜨린다. 문제는 찬바람이 불면 더 심해진다는 점이다. 기온이 영하로 떨어지면 우리 몸은 체온을 뺏기지 않으려 움츠러드는데 이때 방광과 요도 주변의 근육이 수축하면서 소변 길이 좁아지게 된다. 또 소변이 방광에 오래 고여 있다 보면 칼슘이나 요산이 뭉쳐 딱딱한 결석이 된다. 이 결석 조각이 요도를 자극해 통증이나 혈뇨를 유발하며 소변이 역류해 신장 기능까지 손상될 수 있다.
온열 좌욕은 따뜻한 열이 전립선 주변의 혈액순환을 촉진하고 긴장된 근육을 이완시켜 소변 배출을 자연스럽게 개선해준다. 한국전립선-배뇨관리협회에 따르면 전립선비대증이 있는 환자들이 2주간 매일 좌욕을 한 결과 야간 빈뇨는 82%, 절박뇨는 71% 증상이 호전됐다. 좌욕은 독소와 노폐물을 제거해 지방 배출을 원활하게 하며 따뜻한 기운이 괄약근의 경직을 풀어 치질을 예방하고 통증을 줄여준다. 좌욕과 함께 케겔 운동을 하면 전립선 바로 밑에 있는 요도 괄약근이 강화돼 배뇨 조절 능력이 좋아지고 성기능 개선에도 효과적이다. 하지만 좌욕을 하면서 30분 이상 케겔 운동을 하기란 쉽지 않다. 뜨거운 물에 화상을 입을 수 있고 잘못된 방법으로 케겔 운동을 하다 방광이 눌리면 증상이 악화될 수 있다.
‘닥터큐세라믹비져케어’는 옷을 입은 채 그대로 방석에 앉아 온열 좌욕과 케겔 운동으로 전립선과 항문 건강을 관리할 수 있는 온열 진동 마사지기다. 비뇨기과 전문의가 추천한 닥터큐세라믹비져케어는 국민 건강에 도움이 된다는 평가를 받아 정부지원사업에 선정됐으며 한중 특허는 물론 일본과 유럽에서 국제 인증을 취득한 믿을 수 있는 제품이다.
인체에 유익한 온열 원적외선이 피부 깊숙이 침투해 배뇨 불편함을 치유하는 닥터큐세라믹비져케어는 △회음부·항문부 LED 파장 및 온열 마사지 △온열(43∼48도) △적외선 △케겔 운동의 4가지 기능을 사용할 수 있다. ㈜유니바이오는 2025년 대한민국발명특허대전 수상과 닥터큐 70억 원 매출 달성을 기념해 전화 상담 고객에 한해 50대 한정 특가 판매한다.
