한 알에 2000억 CFU… 하루 한번 섭취로 간편하게 장 관리

특허받은 사균체 락토바실러스 플란타룸과 4세대 유산균 포스트바이오틱스가 함유돼 총 2000억 CFU가 투입된 17종 혼합 유산균을 700㎎ 하루 단 1알로 매일매일 간편하게 장(腸) 건강관리를 할 수 있는 ‘애플 슈퍼바이오 프로바이오틱스’를 오스틴제약㈜에서 선보이며 출시 기념 75% 할인 행사를 단행한다고 밝혔다.
오스틴제약 애플 슈퍼바이오 프로바이오틱스는 세계 3대 유산균 회사 듀폰 다니스코사의 유산균과 90일 동안 자연 발효한 국내산 애플초모를 사용해 유산균 13종과 비피더스균 4종이 살아서 장까지 안전하게 도달할 수 있다고 밝혔다.
또한 4세대 유산균이라 불리는 포스트바이오틱스는 유산균(프로바이오틱스)과 유산균의 먹이(프리바이오틱스)를 더한 신바이오틱스에 장속 유산균을 억제하는 유산균 대사산물을 더한 새로운 포뮬러의 유산균이다. 사과를 통째로 간 후 90일 동안 자연 그대로 발효해 만든 애플초모는 자연 발효 사과식초에서 얻을 수 있는 핵심 성분으로 무려 60여 종의 유기산 성분을 함유하고 있다고 덧붙였다.
애플 슈퍼바이오 프로바이오틱스는 남녀노소 누구나 섭취가 가능하며 △배변 활동이 원활하지 않은 사람 △장의 건강 상태가 좋지 않은 사람 △유해균 억제 및 유산균 증식을 원하는 사람 △활동량이 적거나 앉아 있는 시간이 많은 사람 △인스턴트 음식을 자주 섭취하는 사람에게 추천한다고 밝혔다.
신제품 출시 기념 할인 행사는 ㈜홈쇼핑코리아에서 오스틴제약 애플 슈퍼바이오 프로바이오틱스 1세트(700㎎X90정X2통, 6개월분) 소비자가격 15만8000원을 75% 할인해 3만9800원에 판매한다. 2세트(700㎎X90정X4통, 12개월분) 구매 시 9800원 추가 할인해 6만9800원에 신용카드 무이자 할부 5개월로 1000세트 한정 판매한다.
