월 1만1000원에 제미나이 쓴다…구글, AI 저가 요금제 출시

구글이 한국을 포함한 35개국에 월 1만1000원 짜리 인공지능(AI) 저가 요금제를 추가로 출시했다. 기존 2만9000원이었던 구글AI프로 요금의 절반에 못 미치는 가격이다.
27일(현지 시간) 구글은 한국과 미국을 포함한 35개 신규 국가·지역에서 구글 ‘AI 플러스’ 요금제를 출시했다고 밝혔다. 이 요금제는 지난해 9월 인도네시아를 시작으로 인도, 멕시코, 이집트, 베트남 등 40여 개국 신흥 시장에 먼저 선보였다.
새로운 AI 플러스 요금제는 미국에서 프로 요금제의 19.99달러(약 2만8660원) 대비 약 40% 수준인 월 7.99달러(약 1만 1450원)로 책정됐다. 한국에서는 기존 프로 요금제가 2만9000원, 새로 출시된 플러스 요금제가 1만1000원이다. 현재는 출시 기념 이벤트 중으로 ‘AI 플러스’를 2개월 간 월 5500원에 구독할 수 있다.
가격은 저렴하지만 기존 AI프로 요금제와 동일하게 제미나이3프로, 딥리서치, 나노바나나 프로 등의 모델을 제공한다. 구글의 AI 영화제작 도구인 플로우나, 문서 분석 서비스인 노트북LM 등의 서비스도 똑같이 이용할 수 있다. 다만 이용량은 기존 모델 제공량(1000크레딧)보다 적은 200 AI 크레딧이다. 구글 스토리지 제공량도 2TB(테라바이트)보다 작은 200GB(기가바이트)다.
앞서 경쟁사인 오픈AI도 저가 요금제 ‘챗GPT 고’의 출시 지역을 전 세계로 확대하고, 미국에서는 무료·저가 요금제 이용 계정에 광고를 도입한다고 밝힌 바 있다.
