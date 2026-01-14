소서릭스 AI 홈 오토메이션 SOL, CES 혁신상 수상 [SBA CES]

[SBA X IT동아 공동기획] IT동아는 서울경제진흥원(SBA)과 함께 CES 2026에 참가, 세계에 자신의 역량을 드러낼 중소·중견기업·스타트업을 소개합니다.
Sorcerics(이하 소서릭스)의 온디바이스 AI 홈 오토메이션 설루션 ‘SOL’이 세계 최대 규모 가전·IT 전시회 CES 2026에서 Home Appliances 부문 혁신상(Innovation Award)을 수상했다. 차별화된 사용자 경험과 기술 혁신성을 인정 받은 결과다.
서울통합관 참가기업인 소서릭스의 SOL은 명령 없이 공간과 사용자의 행동을 인지해 자동으로 생활환경을 제어한다. 초경량 비전 AI와 LLM을 결합한 온디바이스 sLAM 기술을 탑재, 음성 명령·앱 조작 없이 상황을 인식해 각종 스마트 디바이스를 자동 제어하는 ‘제로 커맨드(Zero-Command) 스마트홈’을 처음으로 구현한 제품이다. 덕분에 실시간 반응성과 프라이버시 보호, 고령자·비숙련자도 쉽게 사용할 수 있는 접근성을 동시에 확보해 스마트홈 분야를 선도하는 혁신 기술로 주목 받는다.
SOL의 주요 타겟 시장은 북미를 중심으로 한 글로벌 주거 공간 시장이다. 향후 범용 스마트홈 허브 플랫폼으로 확장해 글로벌 표준 자동화 솔루션으로 자리매김하는 것을 목표로 하고 있다.
소서릭스는 CES 2026 서울통합관 소속으로 참가했다. 이번 CES 전시를 통해 소서릭스는 명령 없는 자동화 UX와 온디바이스 AI 기술력을 중점적으로 홍보하고, 글로벌 바이어 및 파트너와의 PoC 협업 논의와 전략적 파트너십 미팅을 통해 유의미한 성과를 거둘 계획이다. 글로벌 스마트홈·로보틱스 기업과의 기술 협업도 시도하고자 한다.
류현종 소서릭스 대표는 “SBA의 혁신상 컨설팅 사업에 참여한 덕분에 제품의 강점을 체계적으로 정리할 수 있었고, 그 결과 수상 가능성을 높일 수 있었다”며 “이번 CES 2026 혁신상 수상을 통해 소서릭스의 기술력과 비전을 글로벌 시장에서 검증받았다고 생각한다. 이를 기반으로 스마트홈을 넘어 로봇과 공간 AI 영역까지 도전하겠다. 사람이 명령하지 않아도 이해하고 먼저 행동하는 AI 환경을 누구나 누리는 미래를 만드는 것이 소서릭스의 궁극적인 목표다.”라고 덧붙였다.
김현우 서울경제진흥원 대표이사는 “서울은 매년 다수의 혁신상 수상 기업을 배출하며 서울 창업생태계의 혁신성과 잠재력을 세계 시장에서 증명하고 있다. SBA는 앞으로도 다양한 지원 사업을 통해 스타트업의 글로벌 진출 성과를 제고하고 고도화된 서울형 창업생태계를 구축해 나가겠다”고 포부를 밝혔다.
