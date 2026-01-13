“독감 환자와 2주 동거했는데 감염 0명”…공기 전파 맞아?

지난 코로나19 팬데믹 당시 전 세계는 마스크 대란을 겪었다. 바이러스가 공기를 통해 전파된다는 우려가 커지면서, 마스크는 생존을 위한 필수품으로 여겨졌다. 매년 찾아오는 독감 역시 공기 전파 가능성이 강하게 의심되며, 겨울마다 마스크 착용이 일상이 됐다.
그런데 최근 미국 메릴랜드대학교 연구진의 연구 결과는 독감의 공기 전파가 특정 조건에서는 매우 제한적일 수 있음을 시사한다.
핵심은 간단하다. 감염자와 같은 공간에 있다고 해서 반드시 독감이 옮는 것은 아니다. 그리고 기침이 독감의 공기 전파를 좌우하는 가장 중요한 요인으로 지목됐다.
독감 환자들과 2주간 함께 지냈지만 감염자는 ‘0명’ 연구진은 이미 독감에 걸린 평균 나이 21세의 대학생 5명과 30대 중반의 건강한 성인 11명을 대상으로 볼티모어 인근 호텔의 격리된 한 층에서 실험을 진행했다. 참가자들은 2주 동안 서로 가까이 앉아 마주 보며 대화를 하고, 요가나 스트레칭 같은 신체활동을 통해 일상적인 접촉이 이뤄졌고, 독감 환자가 만진 태블릿 PC, 펜, 마이크 같은 물건도 함께 사용했다.
결과는 의외였다. 실험 기간 14일 동안 추가로 독감에 걸린 사람이 단 한 명도 없었다.
연구진은 그 이유를 다음과 같이 분석했다.
공기 전파의 가장 큰 요인은 ‘기침’ 독감에 걸린 학생들의 코에서는 바이러스가 다량 검출됐다. 하지만 이들은 기침을 거의 하지 않았다. 즉, 몸속에 바이러스가 많더라도 기침을 통해 공기 중으로 뿜어내지 않으면 전파 가능성은 크게 낮아진다는 것이다.
연구진은 “독감 전파 가능성을 높이는 핵심 요인은 기침”이라고 강조했다. 독감 환자가 기침을 거의 하지 않는다면 바이러스 공기중으로 배출될 확률이 낮아 공기 중 바이러스 농도는 낮게 유지될 수 있다는 설명이다.
환기 또한 강력한 방어 수단 또 하나의 중요한 요인은 환기와 공기 흐름이었다. 실험이 진행된 공간은 난방기(히터)와 제습기 덕에 공기가 끊임없이 섞이고 순환했다. 이 과정에서 공기 중에 떠도는 적은 양의 바이러스는 빠르게 희석됐다.
이에 연구진은 “공기 흐름이 거의 없는 상황에서 다른 사람과 아주 가까이, 얼굴을 마주 보고 있는 상황이 가장 위험하다”라고 지적했다.
마스크는 언제 꼭 필요할까? 언뜻 보면, 굳이 마스크를 써야 하는 의문이 들 수 있다. 하지만 마스크는 여전히 유용하다. 특히 기침을 하는 감염자가 있다면, 마스크는 가장 확실한 보호 수단이라고 연구진은 설명했다.
이번 연구는 특정 조건, 즉 기침이 거의 없고 환기가 잘 되는 실내에서는 동일 공간에 머물더라도 독감 바이러스 전파 가능성이 매우 낮아질 수 있다는 점을 보여줬다. 반대로 독감 환자가 기침을 하거나 환기가 잘 안되는 공간이라면 공기 전파 위험이 커질 수 있다.
독감 예방을 위한 현실적인 해법 이번 연구에 따르면, 같은 공간에 독감 환자가 있다는 이유만으로 과도하게 불안해할 필요는 없다. 기침이 독감 전파의 핵심 요인이다. 기침하는 사람이 있다면 마스크 착용이 필수다. 환기와 공기 흐름 또한 강력한 예방 수단이다. 연구진은 “공기를 순환시키는 동시에 정화하는 휴대용 공기청정기가 큰 도움이 될 수 있다”고 조언했다. 다만, 기침하는 감염자와 근접 접촉 상황에서는 환기만으론 부족할 수 있다.
댓글 0