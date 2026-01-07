잇피의 AI 기반 관절기반 분석 ‘링닥 모션’, CES 2026서 소개 [SBA CES]

[SBA X IT동아 공동기획] IT동아는 서울경제진흥원(SBA)과 함께 CES 2026에 참가, 세계에 자신의 역량을 드러낼 중소·중견기업·스타트업을 소개합니다.
서울시의 창업 생태계 활성화 및 우수 스타트업 발굴을 위해 힘쓰는 중소기업 지원기관 서울경제진흥원(SBA, 대표 김현우)이 2026년 1월 CES 현장에 서울통합관을 운영한다. CES 2026 서울통합관은 SBA를 필두로 자치구, 유관기관, 대학 등 서울 소재 19개 창업지원기관이 참여해 총 70개 스타트업을 지원한다. 서울통합관은 참가 기업에 현장 투자 상담, 바이어 매칭, 글로벌 IR 피칭, 전시 부스 운영 등 다양한 비즈니스 프로그램을 지원하며 글로벌 진출의 발판을 마련한다.
디지털 헬스케어 스타트업 잇피(Itphy)가 미국 네바다 주 라스베이거스에서 개최되는 소비자 가전 전시회(CES2026)에서 인공지능(AI) 기반 관절기능분석 디바이스 ‘링닥 모션(RingDoc Motion)’과 디지털 재활 플랫폼 ‘링닥 케어(RingDoc Care)’를 선보인다.
잇피는 CES 2026을 통해 진료 전 문진, 정밀 측정, 맞춤 재활 처방, 수행·모니터링으로 이어지는 근골격계(MSK) 환자 관리의 전주기(End-to-End) 디지털화를 핵심으로 제시한다. 진료 전 단계에서는 문진을 지원하고, 관절 가동범위(ROM, Range of Motion)를 AI 기반으로 자동 분석한다. 분석 결과를 통해 의료진의 판단 및 상담 시간을 효율화할 수 있다. 분석 결과는 링닥 케어와 연동되어 환자에게 맞춤형 운동 처방을 제공하고, 환자는 앱 기반 재활 수행 데이터를 의료진과 공유해 치료의 지속성과 효과를 높일 수 있다.
링닥 모션과 링닥 케어에 대한 임상 근거 기반의 성과도 함께 제기됐다. 잇피는 국내 주요 대학병원 네트워크를 기반으로 제품의 임상적 유효성을 쌓아왔으며, 경희대의료원·분당서울대병원 등 국내 20개 이상의 기관에 설루션을 공급하며 데이터 기반 재활 운영 경험을 확보했다. 또한 400명의 환자를 대상으로 한 검증 연구에서 관절 가동범위가 20% 이상 개선되는 성과를 확인했다. 해당 임상 근거와 운영 사례는 CES 현장에서 플랫폼 및 장치 신뢰도를 높이는 요소로 작용했다.
현장에서는 정밀 측정의 표준화와 재활 운영의 효율화에 초점을 맞춰 전시가 이뤄졌다. CES 2026에는 스타트업 관계자뿐만 아니라 북미 의료기관 및 디지털 헬스케어 기업 관계자들도 참여하며, 관절 기능 측정 표준화 및 재활 프로토콜 운영의 효율화, 데이터를 기반으로 한 환자와의 소통 강화 등에 대한 업계 관계자들의 문의가 잇달았다. 이외에도 잇피는 경희대학교의 지원을 받아 매칭된 서포터즈와 함께 부스 운영, 참관객 응대, 제품 데모 동선 관리, 미팅 일정 조율 등 전시 현장 실무를 수행했다
잇피는 CES 2026을 기점으로 글로벌 시장 진출을 본격화한다. 미국 및 인도 지역을 중심으로 현지 의료기관·파트너사와의 개념증명(PoC) 협의를 확대하고, 제품 및 서비스 현지화와 함께 데이터 기반 협력 모델을 구체화한다. 또한 CES에서 확보한 잠재고객 및 파트너 연결고리를 바탕으로 올 상반기 내 의료 환경에서 임상 판단 보조와 술기 교육을 함께 제공하는 AI 기반 설루션을 선보인다.
이성민 잇피 공동대표는 “CES 2026에서 링닥 모션과 링닥 케어가 측정, 처방, 모니터링으로 이어지는 치료 및 임상 과정에 실질적으로 기여할 수 있음을 확인했다”라고 말했다. 이어서 이재준 공동대표도 “현장에서 논의된 협업을 빠르게 실행 단계로 전환하고, 데이터와 AI 기반의 근골격계 재활의 표준을 만들어가겠다”라는 뜻을 밝혔다.
