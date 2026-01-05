카카오, ‘스스로 생각하고 답변하는’ 한국형 AI 모델 공개

카카오가 가벼운 일상 대화부터, 논리적 사고가 필요한 복잡한 문제 해결까지 하나의 모델로 처리할 수 있는 신규 인공지능(AI) 모델을 공개했다.
5일 카카오에 따르면 이번에 자체 개발한 AI 신규 모델 ‘카나나-v-4b-하이브리드’는 사람처럼 정보를 종합하고 계산하며 스스로 검산하는 과정을 거치는 것이 특징이다. 단순히 이미지를 텍스트로 변환하거나 설명하는 수준을 넘어, AI 모델 스스로 자기 점검 과정을 거침으로써 환각을 최소화했다. 카카오 관계자는 “복잡한 표가 있는 영수증, 수학문제 등에서 계산 실수나 조건 누락 등을 줄이고 정확도를 크게 높였다”고 설명했다.
특히 한국어 논리 전개 능력에서 경쟁력을 입증했다. 기존 글로벌 모델은 한국어 질문을 영어로 번역해 사고한 뒤 재번역해 답하는 과정에서 맥락과 논리가 부족하다는 한계점을 보였다. 그러나 이 모델은 한국어 질문을 있는 그대로 이해하고 사고하도록 훈련됐다. 이를 통해 한국의 교육 체계를 기반으로 하는 AI 학력 평가 벤치마크인 ‘코넷‘(KoNET)’에서 92.8점을 받았다.
김병학 카카오 카나나 성과리더는 “한국어에 특화된 자체 AI 모델 개발을 통해 글로벌 무대에서 경쟁력을 높이고, 국내 AI 생태계 발전의 선도 역할을 이어가겠다”라고 말했다.
