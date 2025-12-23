옵트에이아이, 온디바이스 AI 최적화 플랫폼으로 CES 2026 혁신상 수상 [SBA CES]
입력 2025-12-23 16:51
[SBA X IT동아 공동기획] IT동아는 서울경제진흥원(SBA)과 함께 CES 2026에 참가, 세계에 자신의 역량을 드러낼 중소·중견기업·스타트업을 소개합니다.
온디바이스 AI는 클라우드 서버가 아닌 개인 기기에서 거대 언어 모델(LLM)을 효율적으로 작동시키는 기술이다. 인터넷 연결 없이 인공지능 기술이 구현되어 즉각적인 상호작용이 가능하다. 개인정보 및 중요 데이터가 외부로 나가지 않는 이점도 있다.
거대 AI 모델을 스마트폰 같은 소형 기기에서 구동하기가 어렵다. 수십억 개 파라미터를 가진 모델을 제한된 메모리와 연산 능력으로 처리하려면 고도의 최적화 기술이 필요하기 때문이다. 하지만 국내 스타트업이 온디바이스 AI 최적화 기술을 선보여 글로벌 무대에서 기술력을 인정받았다.
하드웨어 인지 자동화 소프트웨어 플랫폼 스타트업 옵트에이아이(대표 이재호)가 온디바이스 AI 최적화 플랫폼, 옵트핸서(OptHancer)로 ‘CES 2026 인공지능 부문 혁신상’을 수상했다. 클라우드에 의존하지 않고 스마트폰이나 태블릿 같은 기기 자체에서 AI를 구동하는 온디바이스 AI 기술이 주목받는 시점에서 나온 성과다.
옵트핸서는 인공지능 처리 자원이 제한된 기기로 대형언어모델(LLM) 기반 AI 모델을 구동할 때 발생하는 병목 현상을 해결하기 위한 엔드투엔드(통합) 설루션이다. LG AI연구원의 엑사원(EXAONE) 3.5와 4.0, 메타 라마(LLaMA) 3, 구글 젬마(Gemma) 2, 알리바바 큐웬(Qwen) 2.5 등 주요 거대 언어 모델을 최적화했다.
이 외에 감지 트랜스포머(DeTR)·객체 탐지 시스템(YOLO) 계열의 비전(이미지 인식) 모델, Qwen2-VL·라바(LLaVA) 같은 멀티모달(텍스트와 이미지를 함께 처리) 모델까지 다룬다. 하드웨어 측면에서도 퀄컴 스냅드래곤 8 2세대·3세대·엘리트 등 최신 NPU(신경망처리장치) 칩셋에서 최적화 결과를 입증했다는 게 옵트에이아이 측 설명이다.
옵트에이아이는 LG전자, LG유플러스(U+), 한화에어로스페이스 등 여러 기업들과 협력 관계를 구축했다. LG전자, 퓨처플레이, 매쉬업벤처스, HL만도 등으로부터 투자를 받으며 기술 잠재력도 인정받았다.
해외 진출과 CES 혁신상 프로젝트를 이끈 서준영 옵트에이아이 최고운영책임자(COO)는 “클라우드 의존성에서 벗어나 온디바이스 AI의 미래를 제시하려는 노력이 인정받은 결과라고 생각한다. 세상의 모든 AI 모델을, 모든 디바이스에 담는 기술(Any Model, Any Device)라는 옵트에이아이의 비전이 세계 무대에서 기술적 성과로 이어지길 기대한다”고 말했다.
옵트에이아이는 오는 2026년 1월 6일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열리는 CES 2026에 서울통합관 소속으로 참가한다. 이번 CES 전시 참가를 통해 옵트에이아이는 옵트핸서의 기술 역량을 전 세계에 알릴 예정이다.
김현우 서울경제진흥원 대표이사는 ”서울은 매년 다수의 혁신상 수상 기업을 배출하며 서울 창업생태계의 혁신성과 잠재력을 세계 시장에서 증명하고 있다. SBA는 앞으로도 다양한 지원 사업을 통해 스타트업의 글로벌 진출 성과를 제고하고 고도화된 서울형 창업생태계를 구축해 나가겠다“고 포부를 밝혔다.
