이노스페이스 첫 상업 발사 실패…비행 중 기체 문제

국내 민간 기업 최초로 우주 발사체 상업 발사에 나섰던 이노스페이스의 소형 발사체 ‘한빛-나노’가 23일 정상 이륙했으나 비행 중 기체 문제가 생기며 끝내 발사에 실패했다.
이노스페이스는 한빛-나노가 22일 오후 10시 13분(현지 시각·한국 시간 23일 오전 10시 13분) 브라질 알칸타라 우주센터에서 이륙 30초 후 기체 이상 감지 후 안전한 구역으로 낙하했다고 밝혔다. 회사는 안전이 확보된 구역 내 지면과 충돌하면서 인명이나 추가적인 피해 징후는 없다고 전했다. 현재 발사 중단 원인을 분석 중이며 확보한 데이터 분석 결과는 추후 공개할 예정이다. 한빛-나노가 발사에 실패하면서 이노스페이스 주가는 하루 새 28.6%가 떨어졌다.
한빛 나노에는 인도 기업 그라하 스페이스의 소형 위성 1기, 브라질 마라냥 연방대학교의 소형 위성 2기, 브라질 우주청(AEB)의 소형 위성 2기 및 관성항법 시스템 1기, 브라질 기업 CLC의 위성·관성 항법 시스템이 각각 1기씩 총 8기의 탑재체가 실려있었다. 이노스페이스측은 “이노스페이스와 위성 기업들은 각각 발사 실패에 대비해 보험을 가입한 상황”이라며 “각자의 보험사에서 보상을 받을 받을 예정으로, 이노스페이스가 위성 업체들에 따로 제공하는 보상금 없다”고 했다.
이노스페이스는 원인을 분석하고 이를 보완해 내년에 재발사를 시도할 계획이다. 회사는 브라질 발사장 외에도 이달 16일 호주 민영 발사장 운영 기업인 서던 론치와 발사장 계약을 체결한 상황이다. 이노스페이스 관계자는 “발사장은 이미 확보한 상태로 추후 정확한 발사 시기를 결정할 예정”이라고 했다.
업계에서는 이번 발사 실패가 아쉽지만 국내 민간 주도 우주 산업이 한 발 나아갈 수 있는 기회였다는 평가가 나온다. 그간 국가 주도의 대형 발사체 발사에만 집중돼 있었던 우주 생태계를 좀 더 확장하고, 민간 우주 수송 가능성이 있다는 것을 보였다는 점에서 의미가 있다는 것이다. 한빛-나노의 경우 길이는 21.8m로 누리호의 절반 정도의 크기로, 1단 엔진 추력은 25t이다. 대형 발사체에 비해 작고 추력은 약하지만 소형 위성이 고도 300km 수준의 지구저궤도에 도달하는 데에는 문제가 없기 때문에 ‘가성비’ 발사에 적합하다.
우주 부품 업체의 한 관계자는 “누리호와 같은 대형 발사체는 한 번에 큰 일감이 들어오는 반면 자주 발사가 어렵다”며 “한빛-나노와 같은 소형 발사체를 자주 발사하는 것이 우주 산업 생태계 구축에 큰 힘이 된다”고 했다.
